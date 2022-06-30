Минобороны показало, как выжигает огнеметами «Солнцепек» вражеские позиции на Украине

Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах

Это оружие очень хорошо зарекомендовало себя в Сирии в борьбе с террористами, которые скрывались в катакомбах. Принцип действия интересный: сначала реактивный снаряд пробивает перекрытия или просто вгрызается в землю, взрывается. Из него вырывается и распыляется в атмосферу термобарическая смесь.

За несколько секунд взрывчатая смесь смешивается с воздухом. Она практически поглощает весь кислород и быстро проникает в укрытия, кабины танков, машин, а дальше в легкие всем, кто находится поблизости. И вот после этого происходит второй взрыв, от которого смесь уже взрывается и воспламеняется.

Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах.

Именно после того, как пригрозили применить «Солнцепеки» по «Азовстали», где рядом не было жилой застройки и социальных учреждений, украинские националисты предпочли сложить оружие.

Сегодня российские военнослужащие ломают тяжелыми огнеметами любые укрепленные долговременные опорные пункты и позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. В пакете тяжелого огнемета - 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

«Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы на шесть километров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением», - комментируют кадры в Минобороны.

Как и любую артиллерию расчеты «Солнцепеков» корректируют с беспилотников. Работать приходится больше ночью: это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

«Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским военнослужащим», - отмечают в Минобороны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны опубликовало кадры работы военных медиков Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Для проведения всех видов лечения военные медики России укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

Военные медики ЦВО в ходе круглосуточного дежурства оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только российским военнослужащим, но и представителям народной милиции и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований киевского режима.

«Медицинский батальон усилен врачам-специалистами, в том числе торакальными хирургами, абдоминальными хирургами с большим опытом Военно-медицинской академии, часть личного состава батальона работает непосредственно в зоне боевых действий, работает на передке, так сказать, имеется на снабжении защищенный санитарный автомобиль - «Линза». Буквально два дня назад экипаж при эвакуации тяжело раненных попал под минометный обстрел, был ранен, контужен водитель, но, тем не менее была оказана взаимопомощь, они успешно выполнив задачу эвакуировали, довезли и раненым была оказана своевременная медицинская помощь», - рассказал журналистам командир медицинского батальона Дмитрий.