Ученые рассказали, в чем лгуны превосходят честных

Интеллектуалы врут чаще и сами чаще верят в небылицы

Добровольцы врали канадским ученым из Университета Райерсона в Торонто (Ryerson University). А те смотрели, насколько изощренной была ложь, уместной и мотивированной. «Достижения» сравнивали с результатами тестов на IQ. Результаты экспериментов продемонстрировали, что у талантливых лгунов, как правило, показатели тестов лучше. Сильно развито абстрактное мышление. И язык хорошо подвешен - выше вербальный интеллект, выражаясь более научно. Проще говоря, вруны умнее своих более честных собратьев – тех, которым не свойственна ложь. О чем исследователи рассказали в журнале «Evolutionary Psychology».

Авторы, которыми руководила Мане Кара-Якубян (Mane Kara-Yakoubian), не сомневаются, что врать люди стали давно в эволюционном смысле – еще наши далекие предки почувствовали выгоду, поняв, что «наплетя с три короба», можно получить желаемое гораздо быстрее и проще. Особенно там, где успех зависит от субъективной оценки окружающих.

Ныне такой стратегией чаще других пользуются политики и общественные деятели.

- Одни приобретают необходимые навыки для достижения успеха или влияния в той или иной области, а другие нещадно врут и добиваются того же успеха, — объясняет доктор Кара-Якубян. И добавляет:

- Люди, склонные ко лжи, и сами легко готовы верить небылицам.

Врать же человек начинает с раннего детства – примерно с 6 месяцев, как обнаружили специалисты по поведению во главе с доктором Васудеви Редди с психологического факультета Портсмутского университета (University of Portsmouth). «Младенческая ложь» помогают потом освоить более замысловатые ее приемы в последующей жизни.

Изучив несколько десятков детей и поговорив с их родителями, доктор в интервью английской газете Daily Telegraph рассказала, что выявила несколько способов обмана, применяемых в возрасте от шести месяцев до трех лет.

Оказывается, младенцы быстро догадываются чем и как привлечь внимание родителей - они используют притворный плач и смех, даже если у них все в порядке.

- Это одна из самых ранних форм обмана, - говорит Васудеви Редди. - Распознать ее проще всего: ребенок делает паузу, прежде чем снова начать плакать. Чтобы послушать, отвечает ли мама.

К восьми месяцам появляются другие способы обмана – сокрытие запрещенных действий и попытки отвлечь родительское внимание.

К двум годам дети начинают применять и более хитрые методы, например, когда возникает угроза наказания.

- Ребенок ясно осознает, что его действия приносят результат, - продолжает доктор. - Равно, как и мы, когда говорим неправду.

По мнению Редди, младенцы идут на мелкие хитрости, чтобы понять, какие виды лжи срабатывают в определенных ситуациях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Много врать проще

Британские психологи из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) набрали 80 добровольцев для экспериментов, в ходе которых те должны были соврать, а соврав, надурить партнера с тем, чтобы получить материальное поощрение.

По мере того, как продвигалось состязание, партнеры врали все больше и больше. А их мозг, «генерируя» ложь, проявлял все меньшую и меньшую активность - ученые увидели это посредством магнитно-резонансной томографии.

То есть, каждая последующая ложь давалась легче предыдущей.

- Как правило, люди испытывают отрицательные эмоции, если врут ради какой-то своей выгоды, - комментирует наблюдения коллег Софи ван дер Зее (Sophie Van der Zee) из Свободного Университета Амстердама (Free University of Amsterdam in the Netherlands). - Но постоянное вранье избавляет от неприятных чувств.

К примеру, мужья, единожды изменившие своим женам, как правило, переживают. А регулярных донжуанов угрызения совести вообще уже не мучают.

Вывод ученых: люди без особого труда приспосабливаются к систематической лжи и постепенно переходят от мелкого вранья к крупному. Например, от мелкого мошенничества к крупным финансовым аферам, от лживых предвыборных обещаний - к реальному обману народа.

Это – о систематической лжи. Однократная – от случая к случаю дается труднее.

Еще несколько лет назад эксперименты профессора Скотта Фаро из медицинской школы университета Филадельфии показали: ложь не обходится без стресса. Чтобы врать, нужно напрягать мозги.

Профессор попросил добровольцев пострелять в тире. Потом половина из них должна была честно признаваться в содеянном, другая половина - убедительно врать, что они не стреляли. И тем, и другим сканировали мозги. Выяснилось: у тех людей, которые говорили правду, становились активными четыре области мозга. У лжецов - восемь. И это в процессе довольно примитивного вранья.

- Проверено много раз, - уверяет профессор, - ложь требует, как минимум, в два раза больше умственных усилий, чем правда.

