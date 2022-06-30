Полковник полиции скончался после операции в стоматологии в подмосковном Пушкино

Колесников был начальником одного из подразделений НПО «Специальная техника и связь»

В подмосковном Пушкино следователи изучают обстоятельства смерти 49-летнего полковника внутренней службы Павла Колесникова. 24 июня он был записан на операцию в частную стоматологию. Во время хирургических манипуляций что-то пошло не так, и полицейского увезли в реанимацию. Спасти его не удалось.

Колесников был начальником одного из подразделений НПО «Специальная техника и связь». Эта структура МВД занимается разработкой и отбором для силовиков амуниции, раций, транспорта и прочего оборудования.

— Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Установлено, что пациенту удаляли несколько зубов и проводили имплантацию. Операцию лечащий врач принял решение провести под общим наркозом (т.е. пациент был без сознания, спал — прим.ред.). Предварительно, все необходимые обследования накануне операции мужчина прошел, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Если расследование и экспертиза покажут, что имела место врачебная ошибка, то виновного привлекут по более тяжкой части статьи «Причинение смерти по неосторожности». С формулировкой: вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По ней грозит до трех лет колонии.

Похороны полковника прошли 28 июня.

— Работать к нам он пришел в 1996 году, сразу после университета. Карьеру начинал стажером, был младшим научным сотрудником и постепенно получал новые должности. Очень ответственный человек был и грамотный начальник. Под его руководством разработали сертификаты транспортной безопасности — это нормы, которым должна соответствовать спецтехника. У него есть медаль «За заслуги в развитии вооружения и военной техники» и много других наград. У Павла остались две дочери, — рассказали kp.ru коллеги Колесникова.

ОФИЦИАЛЬНО

— При проведении операции у пациента ухудшилось самочувствие в связи с чем он был госпитализирован в местную больницу. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался. Проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая медицинская документация для полного, всестороннего исследования причины смерти мужчины, осуществлены допросы сотрудников частной клиники, изъято видео с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.