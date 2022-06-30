Минобороны освободило Змеиный, чтобы Киев перестал спекулировать на тему «вывоза зерна»

Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный Фото: EAST NEWS

30 июня в «качестве шага доброй воли» Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Тем самым (выводом войск и техники с острова Змеиный - прим.Ред.) мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. - Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на «невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

Генерал -лейтенант отметил, что «теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории».

Напомним, несколько дней назад руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Киевские власти продолжают всячески уклоняться

от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора», - отметил Мизинцев.

Несмотря на то, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, военные эксперты говорят о том, что в Черном море сохраняется «высокая опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств».

Кстати, уход с острова Змеиный вовсе не означает, что он может стать плацдармом ВСУ. У российских военнослужащих есть все силы и средства, чтобы помешать этому.

На всей линии соприкосновения украинские националисты продолжают нести значительные потери.

«28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск, за последние сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и более 80-ти иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК», - перечислил потери ВСУ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в Харькове ликвидированы два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава.

На брифинге также стало известно, что безвозвратные потери в подразделениях ВСУ в районе Донбасса уже составляют более 50 процентов. Ряд подразделений ВСУ киевскому режиму пришлось отправить в тыл для восстановления боеспособности. Но обратно многие возвращаться уже не хотят: из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров.

Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России на Донбассе уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б», 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218-ти районах.

В небе над Донбассом пока еще случаются воздушные бои: наши летчики сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины, уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационную станцию ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области. За это же время подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины, девять украинских беспилотных летательных аппаратов и пять реактивных снарядов системы залпового огня в районах Стахановки и острова Змеиный.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

224 - самолета.

134 - вертолета.

1400 - беспилотных летательных аппаратов.

353 - зенитных ракетных комплекса.

3859 - танков и других боевых бронированных машин.

698 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3059 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3916 -единиц специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

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