Владимир Путин назвал действия Киева в Донбассе преступлением против человечности

Российский лидер напомнил, что за многими глобальными проблемами стоят происки США Фото: REUTERS

Президент обратился к участникам 10-го Международного юридического форума. Он рассказал, как пренебрежение законами может привести мир к катастрофе.

- Звучат слова, что право уже не может адекватно реагировать на вызовы современности. Говорят об отмене самого понятия международного права. Но не нужно путать причину и следствие. Кризисы рождаются не из-за пороков права, а из-за попыток подменить его диктатом, - заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что за многими глобальными проблемами стоят происки США. Вашингтон навязывает другим странам решения, от которых в итоге выигрывает одна американская политика.

Президент выразил уверенность, что страны могут добиться успеха, только работая вместе. Невозможно проблему голода, изменения климата или торговые споры решить через санкции и продавливание интересов одной страны.

- Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования. Тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе. А действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности, - заявил глава страны.

В конце речи Путин заверил, что мы и дальше будет выступать за многополярный мир и общую работу. Россия открыта для всех стран, которые хотят сотрудничать с нами.

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