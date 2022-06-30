В Минобороны России подтвердили обмен военнопленными с Украиной

29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил информацию об обмене военнопленными в Донбассе.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», - заявил Конашенков, и подчеркнул, что «практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые».

Уже сейчас всем пострадавшим в украинском плену российским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Генерал-лейтенант напомнил, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен «составляет более шести тысяч человек».

Ранее об обмене военнопленными сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что «основной задачей состоявшегося обмена было спасение бойцов, участвовавших в специальной военной операции по освобождению Донбасса».

«По его словам, у большинства украинских военнослужащих, попавших на обмен, имеются серьезные ранения. В числе переданных Киеву военных было и несколько рядовых нацбатальонов, находящихся в «плачевном состоянии» из-за ранений», - отметил Пушилин.

Отметим, что боевиков из нацбатальона «Азов» планировалось подвергнуть международному трибуналу. Но многие участники боев получили тяжелые ранения. Потому, было решено обменять их на тяжелораненых российских военнопленных.

Об этом также заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сообщил, что обмен с украинской стороной будет проходить только между тяжелоранеными военнопленными.

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