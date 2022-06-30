Бодо Бородо против Манюни

Лучший интернет-проект 2021 года выберут в Ярославле

В древнем городе Ярославль любят традиции. Совершенно логично, что и к семейным ценностям тут относятся с большим вниманием. Кинофестиваль «В кругу семьи» (в этом году он пройдет со 2-го по 4 июля) выбирает победителей среди семейных и детских фильмов. В этом году в рамках фестиваля впервые будет представлена и конкурсная программа интернет-проектов.

Какие же хиты, показанные в онлайн-кинотеатрах в прошлом году, претендуют на победу?

Это сериалы «В активном поиске» (Premier), «Ваша честь» (more.tv), «Манюня» (Okko), фильм «Маленький воин» (Kion) и мультсериал «Бодо Бородо: Путешествия» (ivi).

Жюри, состоящее из авторитетных отечественных телекритиков, определит победителей в следующих номинациях: «Лучший интернет-проект», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший дебют». Кроме того, жюри вручит и Специальный приз.

В рамках конкурсной программы интернет-проектов состоится сессия «Семья и новые медиа».

- Надеемся, что конкурс онлайн-проектов станет на фестивале ежегодным, а количество качественного детского и семейного контента год от года будет только возрастать, – отметил президент фестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец.