О чем говорили президенты России и Ирана в Ашхабаде

B столице Туркменистана прошли и российско-иранские переговоры Фото: REUTERS

Несмотря на напряженнейший график участников Каспийского саммита, вечером в среду, 29 июня, в столице Туркменистана прошли и российско-иранские переговоры.

- … Напомню, что в прошлом году наш товарооборот вырос на 81 процент, - Владимир Путин решил начать разговор с самых громких цифр, - а за первые месяцы текущего года – ещё на 31 процент. Наши отношения носят действительно глубокий, стратегический характер. Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. Нам точно есть о чём поговорить, я очень рад возможности. И в начале нашей беседы хотел бы попросить Вас передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана господину Хаменеи.

Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси тоже сразу перешёл на деловой тон.

- Спасибо Вам огромное, Ваше Превосходительство, - сказал он, обращаясь к российскому президенту. - Я очень рад, что на полях Каспийского саммита нам удалось провести данную встречу. На самом деле, мне это очень отрадно. После нашей встречи в Москве мы договорились о некоторых вещах, и я хочу сказать, что то, о чём мы вместе договорились, сейчас реализовывается, отслеживается, и это очень хороший момент.

…Во всяком случае, те договорённости, к которым мы пришли, они реализовываются, – это очень хороший момент, ясный. И это говорит о том, что воля наших двух государств направлена на развитие торгово-экономических отношений между нашими двумя странами.

Ничто не остановило развитие наших торгово-экономических связей, и ничто их не остановит. Наша воля заключается в том, что мы будем развивать наши двусторонние связи. Это как раз очень ясный месседж нашим ответственным лицам относительно того, что то решение, которое нами было принято в Москве, оно, конечно, будет переведено в практическую плоскость.

Наш опыт сотрудничества в Сирии и на других направлениях как раз показывает, что мы можем предпринять вперёд шаги, которые принесут пользу нашим двум странам, нашим народам, а также и региону в целом.

Наш взгляд на Российскую Федерацию – стратегический, и я считаю, что этот стратегический взгляд в различных направлениях надо продвигать вперёд.

В Исламской Республике Иран существует абсолютная воля относительно того, что те договорённости, к которым мы пришли, по развитию экономики, торговли и в других сферах – аэрокосмоса, науки, технологий, – и те договорённости, к которым обе страны пришли и по ним были переговоры, чтобы они получили дальнейшее развитие и были обязательно реализованы.

…Я Вам очень признателен за Ваш добрый подход и за Ваш добрый привет, который Вы передали верховному лидеру Исламской Республики Иран. Я обязательно передам Ваше добродушие.

КСТАТИ

Визит президента Ирана освещала группа журналистов из Тегерана, мужчин и женщин. Свои репортажи и прямые эфиры коллеги вели увлечённо, эмоционально.

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