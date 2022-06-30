Москвич заживо сжег жену ради наследства в 18 миллионов

Личность погибшей установили быстро. Пенсионерка Светлана Марьян, 64 года. В тот год она еще весной переехала из Москвы на дачу, принадлежавшую мужу

Как горел небольшой деревянный дом, как его заливали водой два пожарных расчета, как разбирали потом дымящиеся развалы - видели в «прямом эфире» пассажиры первых электричек, проносившихся мимо. Так уж получилось, что небольшой дачный поселок «Энтузиаст» стоит прямо у железной дороги, неподалеку от подмосковной станции Алабушево.

Спустя несколько часов под рухнувшей крышей нашли обезображенное тело женщины. Эксперты ужаснулись: она оказалась связана. Потом на пепелище нашли следы поджога. Так что картина происшествия оказалась плюс-минус ясна: кто-то скрутил руки женщины сзади, закрыл ее в доме (возможно уже оглушенную и без сознания), а затем подпалил строение снаружи. Выбраться несчастная не смогла. Страшная смерть!

Личность погибшей установили быстро. Пенсионерка Светлана Марьян, 64 года. В тот год она еще весной переехала из Москвы на дачу, принадлежавшую мужу. Огород вела, цветники разводила.

Было несколько версий ее убийства. В том числе ночное ограбление - кое-какие накопления у женщины имелись…

Светланы Марьян погибла в июле 2013 года. Но только теперь стало известно имя ее настоящего убийцы. На этой неделе Мособлсуд вынес приговор по громкому уголовному делу, которое несколько лет оставалось «висяком».

ПАСЫНОК И РАСПИСКА

Светлана много лет была в разводе, когда-то - одна поднимала сына. Поэтому некоторые знакомые порадовались, конечно, когда узнали, что пожилая женщина снова выходит замуж. «Будет хоть поддержка на старость лет! Одной-то тяжело…» В «лихие» Марьян была директором торговой фирмы. Новый супруг оказался как раз из бывших коллег. Владимир Тевяшов - крепкий и жизнерадостный мужчина, на шесть лет младше. Расписались в феврале 2013-го, за полгода до гибели Светланы.

Со стороны, на словах, все у Светланы было хорошо. Просто замечательно. Но на самом деле, как выяснилось много позже, ее жизнь давно уже превратилась в «тихий ад».

- Взрослый сын Светланы Марьян - Всеволод - на допросе заявил, что подозревает отчима. Тевяшов разводил руками: «Я никак не мог. У меня алиби. Я в ту ночь гостил у мамы и сестры в Подольске», - рассказывает «КП» прокурор отдела гособвинения Прокуратуры Московской области Татьяна Кондратюк.

Мужчина в свою очередь обвинил Всеволода. Мол, это он сам мог расправиться с матерью, чтобы захватить семейный бизнес - успешную багетную мастерскую, в которой Светлана была гендиректором. Следователи занялись проверкой показаний.

При этом очень быстро стало ясно, что мужчинам было с чего друг друга недолюбливать. Они оба после смерти оказались наследниками Светланы Марьян. А это - квартира в Москве, участок во Владимирской области, крупные суммы на счетах в банках, та самая багетная мастерская, опять же. На круг - более 18 миллионов рублей.

На пепелище нашли следы поджога

И вскоре Тевяшов и Марьян насмерть сцепились в судах. Внезапно выяснилось, что Светлана Марьян еще в 1990-е, когда о женитьбе не было и речи, занимала у Тевяшова крупную сумму денег. 315 тысяч долларов! Космическая сумма. Всплыла расписка, в которой женщина написала, что в случае, если она не сможет рассчитаться с Тевяшовым, долг будет отдавать ее сын. Суд затянулся на несколько лет и в итоге решил, что Всеволод должен выплатить бывшему отчиму 100 тысяч долларов. Марьян-младший схватился за голову, ринулся оспаривать решение во всех инстанциях. И тут вдруг (шел уже 2017 год) Владимира Тевяшова арестовывают и обвиняют в убийстве жены…

ЗАГАДОЧНЫЕ ПОЖАРЫ

Как стало известно «Комсомольской Правде», в советское время Владимир Тевяшов работал замдиректора ресторана в Лужниках. Поговаривают, что во времена кооперации и начале 90-х, он водил тесную дружбу с криминалом. Это было полезно для бизнеса, который мужчина запустил после распада Союза - открыл торговую фирму, которая покупала-продавала любые товары, которые сулили барыши. Гендиректором фирмы, кстати, еще тогда была приглашена та самая Светлана Марьян. При этом знакомые Тевяшова тех лет утверждают, что Марьян в этом проект была лишь зиц-председателем, на самом деле всеми процессами руководил именно он, Владимир. Ему так было удобно.

- Он такой, шустрый малый, - рассказывал на следствии один из свидетелей. - Всегда придумывал схемы, как бы чего ухватить в свою пользу.

Например, знакомые вспомнили такую историю. Когда-то Тевяшов захватил несколько земельных участков в Московской области и начал строить на них дома. Каждый из них он страховал.

- По сути это были капитальные дома, а типа муляжи - построенные из непонятно чего, но прикрытые красивым фасадом, с расставленной техникой и мебелью, - заявил свидетель. - Приезжал страховщик, осматривал дом, они заключали договор. А через какое-то время этот дом сгорал. Предварительно из него, конечно, все вывозилось. А Тевяшов получал щедрую страховку.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «КП»: в общей сложности на участках Владимира Тевяшова сгорели 5 (!) домов.

Уже в процессе расследования Тевяшов в какой-то момент попытался подкупить следователя

«ПОСАДИЛ НА ЦЕПЬ. ОБЛИВАЛ КИПЯТКОМ»

А еще после ареста Тевяшова на горизонте появился некий Геннадий Пушкаренко, который еще более интересную историю рассказал. Когда-то он был бизнес-партнером Владимира Тевяшова. Договорились, что Пушкаренко на его земле откроет питомник по разведению лаек. Деньги будут делить. Но что-то пошло не так и Тевяшов, мол, решил заработать на Пушкаренко иначе. Он его просто похитил.

- Со слов Пушкаренко, Тевяшов его похитил, увез за город, посадил на цепь, избивал, обливал кипятком - требовал, чтобы Пушкаренко подписал бумагу, будто он занял у своего «партнера» крупную сумму денег, - говорит прокурор Татьяна Кондратюк.

По нашим данным, речь шла о 70 тысячах долларов. После пыток Пушкаренко все подписал. Тевяшов его так запугал, что в полицию мужчина побежал лишь спустя несколько лет, когда понял, что «партнер» все-таки может получить по заслугам.

УКРОТИТЕЛЬ ЖЕНЩИН

По словам близких, примерно то же было и со Светланой - Тевяшова она панически боялась. Всеволод Марьян утверждал, что предприниматель запугивал его мать на протяжении многих лет. Вешал на нее несуществующие недостачи, угрожал тюрьмой «за махинации» и физической расправой.

По версии следствия, Владимир Тевяшов заставил Светлану расписаться с ним, нацелившись на ее наследство. Например, уже после смерти женщины выяснилось, что муж заставил ее застраховать собственную жизнь. То есть, еще и страховку получить рассчитывал, обставив гибель Светланы как несчастный случай? После историй про сгоревшие дома в это охотно верится. Скорее всего, убийца был уверен, что тело выгорит дотла и веревок криминалисты не найдут. А он, как муж, подтвердит: она в последнее время выпивала, могла уснуть с непотушенной сигаретой… (Собственно, именно на этой версии он и настаивал уже во время суда).

- В судебном процессе свидетели подтверждали, что на самом деле Тевяшов и Марьян никогда не жили вместе и не вели общего хозяйства. Тевяшов чаще всего ночевал в своей московской квартире, - уточняет гособвинитель.

Но неужели женщина была настолько запугана, что не понимала, зачем бывший босс заставляет ее выйти замуж? Настолько за эти годы потеряла ощущение реальности? Говорят, у матерого афериста очень сильный дар убеждения - угрозами и ласками. Все знакомые констатируют: «женщин Тевяшов умеет укрощать как никто другой, потому они вокруг него и вьются».

Галина Макеева - тоже личность преинтересная

МЕНЯЮ КВАРТИРУ НА РАЗВАЛ ДЕЛА!

Кстати, уже в процессе расследования Тевяшов в какой-то момент попытался подкупить следователя. Предложил ему 1,2 млн рублей за развал уголовного дела и освобождение из СИЗО. Обещал позже подарить еще машину или квартиру - на выбор. Следователь сделал вид, что согласился. Но знакомую Владимира Тевяшова, которая должна была рассчитаться с сотрудником СК, взяли с поличным.

Кстати, задержанная Галина Макеева - тоже личность преинтересная. На тот момент она была главным бухгалтером крупной компании, торгующей морепродуктами.

- И именно с ней Тевяшов сожительствовал до фиктивной «свадьбы» с Марьян, и во время этого брака, и после убийства женщины. Макеева утверждает, будто была уверена, что ее любовник ни в чем не виноват, - говорит источник.

Кстати, от многочисленных связей с разными женщинами Тевяшов даже не отпирался.

- Никогда не скрывал, что у меня были другие женщины, - заявил он на очной ставке с сыном убитой супруги. - У меня их не один десяток. И все они знают, что есть и другие.

На суде мать и сестра Владимира Тевяшова отказались подтверждать его алиби в ночь убийства. Биллинг перемещений его телефона в те сутки показал, что в Подольске он точно не был. Почерковедческая экспертиза не подтвердила, что расписка Светланы Марьян о долге в 315 тысяч долларов написана рукой женщины.

Свою вину мужчина так и не признал. Но предоставленные следствием и прокуратурой доказательства присяжных убедили: виновен.

На этой неделе Московский областной суд приговорил Владимира Тевяшова к 19 годам колонии строгого режима - за убийство и дачу взятки. (Сейчас ему 67 лет. Скорее всего, свои дни он закончит в колонии). Посреднице Галине Макеевой дали 7 лет условно.