Песков объяснил, почему все президенты Каспийской пятерки ездят на белых автомобилях, а Путин - на черном

Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили Фото: REUTERS

- … Я вчера в Ашхабаде заметил, что Владимира Путина встречал у трапа самолета черный «Аурус», хотя все остальные лидеры Каспийской пятерки, как назвал наш президент саммит, передвигались на автомобилях только белого цвета, - поделился в четверг, 30 июня, журналист «Комсомольской правды» своими наблюдениями с официальным представителем Кремля. - Не является ли это упущением службы протокола президента? И еще, может быть, Денису Мантурову (глава Минпромторга РФ) подумать о том, чтобы выпустить президентский «Аурус» такого же белого - «тропического« цвета - в знак солидарности и единодушия, которое мы вчера наблюдали, с коллегами юга? У нас же еще будут туда поездки…

Вот что сказал Песков:

- Да. Ну, во-первых, автомобиль называется не «АурУс», а «Аурус». (Речь о том, что я неправильно поставил ударение. - А.Г.) Надеюсь, вы именно об этом автомобиле…

- Извините.

- Да. Второе. Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили, и вы знаете, что их с президентом возят. (То есть, их доставляют по воздуху на место проведения визита. - А.Г.)

Этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности Именно поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны (ФСО) России.

Белые машины – это машины, которые стоят «на вооружении» у гаража президентской администрации Туркменистана.

Вот чем все это объясняется.

- А пресс-секретарь президента на машине какого цвета передвигался в Ашхабаде?

- Нам была предоставлена машина из гаража администрации президента Туркменистана белого цвета.

- Спасибо.

- Пожалуйста.