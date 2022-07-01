В Щукинском парке и Всехсвятской роще готовят к открытию современные спортивные площадки

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Щукинский парк и Всехсвятская роща скоро могут стать центром притяжения поклонников здорового образа жизни из северо-западных районов столицы. Департамент капитального ремонта Москвы завершает там устройство 32 площадок для занятий разными видами спорта. Экологи могут не переживать: ни одно дерево в парке не пострадает.

Выходи играть!

До сих пор ни Щукинский парк, ни расположенная рядом Всехсвятская роща не могли похвастать обилием спортивной инфраструктуры. Пять площадок на 60 гектаров территории — это довольно мало. К тому же оборудование на них заметно устарело и не пользовалось спросом, особенно по вечерам — мало кому нравится заниматься без освещения. Появление в парке и роще новых спортивных площадок решит эту проблему.

— На сегодняшний день полностью готова площадка для игры в пинг-понг, которую обустроили на месте зоны с турниками, — сообщил заместитель руководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников. — Для поклонников занятий йогой на свежем воздухе сделали специальный деревянный настил. Также обновили одну большую площадку для воркаута.

Собрать команду для стритбола или покачать мышцы на тренажерах? Приверженцы здорового образа жизни — и одиночки, и любители компании — смогут выбрать из множества активностей. Например, по всей территории Щукинского парка и Всехсвятской рощи разместили 25 небольших площадок с тренажерами для разминки.

— Полностью готова 21 небольшая площадка для воркаута, еще шесть сейчас находятся в работе, — добавил Сергей Мельников. — Среди них пять новых площадок, а одну обновляют. Любители бега или спортивной ходьбы смогут разнообразить физические нагрузки в процессе занятий, оборудование рассчитано на разнообразные группы мышц. На площадках установлены различные брусья, турники и многофункциональные рамы.

Для командных видов спорта в парке и роще организуют два баскетбольных поля и многофункциональную площадку — она подойдет для футбола, стритбола или волейбола. Сейчас работы подходят к концу, осталось только уложить прорезиненное покрытие. Оно защитит спортсменов от ссадин и ушибов.

В шесть раз больше

Раньше Щукинский парк и Всехсвятская роща представляли собой единый зеленый массив. По мере застройки города и прокладки дорог их практически разлучили. Сейчас оставшиеся участки вновь объединят пешеходными маршрутами и общими элементами инфраструктуры. Это позволит воспринимать пространство как единое целое.

Эксперты утверждают, что экологическая и спортивная составляющие много значат для современных москвичей. Эти факторы часто становятся решающими при выборе жилья.

— Наличие в пешей доступности развитых общественных зон досуга, возможность не просто отдохнуть на природе, но еще и заниматься спортом, значительно повышает привлекательность района, — заявила президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус.

Когда работы закончатся, количество спортивных площадок в Щукинском парке и Всехсвятской роще увеличится в шесть раз. Важно, что природа при этом не пострадает: небольшие площадки с тренажерами вписывали в зеленые зоны так, чтобы инфраструктура для воркаута не навредила деревьям.

Еще одно достоинство новых спортивных локаций — освещение. На всех площадках можно будет тренироваться не только в светлое время суток, но и по вечерам. Теперь у вечно занятых москвичей, которые не могут выкроить время для занятий, будет на одну отмазку меньше. Не забыли и про пожилых посетителей парка: они смогут выбрать среди обилия тренажеров те, которые подойдут для их уровня физической подготовки.