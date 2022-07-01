Анекдоты: Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов

Обычно историю переписывают для того, чтобы переписать имущество.
* * *
Когда у тебя есть брат-близнец, тебе тоже приходится с ним хулиганить, потому что все равно накажут обоих!
* * *
Краткое изложение в соцсетях фильма «Москва слезам не верит»:
- А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая и квартиры у меня нет...
- Как долго я тебя искала!
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- Почему российская морковь стоит дороже эквадорских бананов?
- Мы будем над этим работать, по просьбам населения поднимем цены на бананы!
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Криминал.
Сегодня в Ухрюпинском ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!
* * *
Ни в коем случае не ложитесь спать, если разозлились и поругались. Бодрствуйте, тогда вы сможете еще и подраться.
* * *
- Милейший, вашим шуткам не хватает изюминки, креатива, эпатажа...
- Ты чё ляпнул, деревня?! Эпатаж - это ж музей в Питере!
* * *
Выглянуло солнышко. Надо отметить.
Набежали тучки. С горя налить.
Ветер поднялся. За тех, кто в море!
Полный штиль. Грех не выпить.
Наверное, я метеозависимый.
* * *
Полицейский совет:
- Женщина должна использовать в целях своей защиты любой предмет, оказавшийся в сумочке. Это может быть расческа, дезодорант, кусок водопроводной трубы...
* * *
Склероз внес в жизнь пенсионера Ивана Иванова приятную новизну.
Каждое утро он просыпается с новой женой, не догадываясь, что это хорошо забытая старая.
* * *
Мамочка в садике спрашивает, не дразнят ли сыночка с редким именем Елисей.
Воспитательница:
- А кто дразнить будет? Остап? Евстафий? Прокоп?
* * *
Борьба с коррупцией - как рыбалка на телеканале Disсоvеrу: поймали, показали, отпустили.
* * *
Муж с женой у банкомата, муж вставил карточку, а пароль вспомнить не может. Стоит, долго думает, наконец вспоминает и снимает деньги.
Жена - с непередаваемым удивлением:
- Четыре звездочки - и ты вспомнить не мог?!
* * *
- Мойшик, вы не одолжите мне 100 рублей до среды?
- А оно мне надо? Я и так плохо сплю!
* * *
Посреди Атлантического океана тонет лайнер. Капитан в панике, и тут ему сообщают, что среди пассажиров есть раввин, который может совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану, и тот просит:
- Ребе, что можно сделать?
- Спутниковый интернет есть?
- Есть!
- Тогда срочно продавайте корабль.