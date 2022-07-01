Анекдоты: Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов

Обычно историю переписывают для того, чтобы переписать имущество.

* * *

Когда у тебя есть брат-близнец, тебе тоже приходится с ним хулиганить, потому что все равно накажут обоих!

* * *

Краткое изложение в соцсетях фильма «Москва слезам не верит»:

- А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая и квартиры у меня нет...

- Как долго я тебя искала!

* * *

- Почему российская морковь стоит дороже эквадорских бананов?

- Мы будем над этим работать, по просьбам населения поднимем цены на бананы!

* * *

Криминал.

Сегодня в Ухрюпинском ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!

* * *

Ни в коем случае не ложитесь спать, если разозлились и поругались. Бодрствуйте, тогда вы сможете еще и подраться.

* * *

- Милейший, вашим шуткам не хватает изюминки, креатива, эпатажа...

- Ты чё ляпнул, деревня?! Эпатаж - это ж музей в Питере!

* * *

Выглянуло солнышко. Надо отметить.

Набежали тучки. С горя налить.

Ветер поднялся. За тех, кто в море!

Полный штиль. Грех не выпить.

Наверное, я метеозависимый.

* * *

Полицейский совет:

- Женщина должна использовать в целях своей защиты любой предмет, оказавшийся в сумочке. Это может быть расческа, дезодорант, кусок водопроводной трубы...

* * *

Склероз внес в жизнь пенсионера Ивана Иванова приятную новизну.

Каждое утро он просыпается с новой женой, не догадываясь, что это хорошо забытая старая.

* * *

Мамочка в садике спрашивает, не дразнят ли сыночка с редким именем Елисей.

Воспитательница:

- А кто дразнить будет? Остап? Евстафий? Прокоп?

* * *

Борьба с коррупцией - как рыбалка на телеканале Disсоvеrу: поймали, показали, отпустили.

* * *

Муж с женой у банкомата, муж вставил карточку, а пароль вспомнить не может. Стоит, долго думает, наконец вспоминает и снимает деньги.

Жена - с непередаваемым удивлением:

- Четыре звездочки - и ты вспомнить не мог?!

* * *

- Мойшик, вы не одолжите мне 100 рублей до среды?

- А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

* * *

Посреди Атлантического океана тонет лайнер. Капитан в панике, и тут ему сообщают, что среди пассажиров есть раввин, который может совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану, и тот просит:

- Ребе, что можно сделать?

- Спутниковый интернет есть?

- Есть!

- Тогда срочно продавайте корабль.