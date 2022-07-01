Россияне ответили, что бы они сделали, если бы стали большими начальниками

Вопрос дня: Если будете боссом, с чего начнете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист и шоумен:

- Никогда не был начальником - не умею повелевать. Взять кого-то, наорать и уволить - не для меня. Найти талантливого автора для концерта, не сойтись с ним в нюансах и расплеваться - ну это может быть. Когда я учился в институте, нам преподавали и взаимодействие в рабочем коллективе. Если бы возглавил театр, не стал бы разгонять артистов. А вообще мне было бы комфортно стать замом начальника по хорошему настроению.

Петр ФЕДОСЕЕВ, предприниматель:

- Если бы я стал премьер-министром, я бы привязал зарплату чиновников к экономике! Пошли дела в гору - получайте больше. А снижается уровень жизни населения - пусть и кошелек чиновников станет тоньше. Чего людям за них отдуваться, а им кайфовать?

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- Став начальником, я бы убрала дилетантов из профессии. Это приводит к плачевным результатам. И, конечно, я бы попробовала добиться регулярного обновления наших мультифункциональных станций.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, экс-зам Генсекретаря ООН:

- Возглавив ООН, я бы сразу проявил одну-две крупные политические, мирные инициативы. Я бы нанес визиты в столицы стран - членов Совбеза ООН. Прилетел бы в Москву, Лондон, Париж, Пекин, Вашингтон. Еще, может, в Нью-Дели. И еще в столицы регионов, которым нужен мир, - в Дамаск или Багдад...

Андрей ЛИТВИНОВ, пилот 1-го класса, отличник «Аэрофлота»:

- Первое, что бы я сделал: всех сотрудников вывел за штат, а потом разбирался бы, на месте ли тот или иной человек. Авиация - такая сфера, в которой должны работать профессионалы.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Став начальником, я бы начала с себя - срочно занялась собственным образованием. Подчиненным всегда кажется, что руководить - это проще пареной репы. А на самом деле нужно разбираться в миллионе мелочей, держать их в голове и в нужный момент принимать правильное решение. Иначе будет плохо всему коллективу.