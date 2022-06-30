Герои спецоперации «Z»: рядовой Зарипов прицельным огнем из пулемета уложил десять боевиков

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим. Командиры делают все, чтобы выполнить приказ, но сохранить жизни и силы бойцов. Впереди еще много работы.

«Мне солдат дороже себя», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Мы, северные варвары, сохраняем людей: я не пожертвую ради громкой славы ни одним из своих солдат», - писал русский полководец Михаил Кутузов.

РАЗВЕДАЛИ БОЛЕЕ 500 БОЕВЫХ МАШИН ВРАГА

Младший сержант Владимир Балабанов, ефрейтор Дмитрий Меркулов, ефрейтор Николай Миносян

Ефрейтор Николай Миносян, ефрейтор Дмитрий Меркулов, младший сержант Владимир Балабанов Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик расчет радиолокационного комплекса разведки в составе младшего сержанта Владимира Балабанова, ефрейтора Дмитрия Меркулова и ефрейтора Николая Миносяна выполнял боевые задачи по обнаружению артиллерийских и минометных позиций. Благодаря профессионализму и слаженности расчет радиолокационного комплекса обнаружил и своевременно передал на командный пункт данные о расположении более чем 500 единиц бронетехники националистов, в которые входили реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, пусковые установки тактических ракет, артиллерийские орудия и позиции, а также минометные расчеты. На основании достоверных и оперативных данных, полученных ефрейтором Меркуловым по позициям националистов наносились высокоточные ракетные и артиллерийские удары, что значительно ослабило боевые возможности националистов и лишило их атакующего потенциала».

ПРИЦЕЛЬНЫМ ОГНЕМ УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Алексей Зарипов

Рядовой Алексей Зарипов Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Алексей Зарипов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта националистов. Ведя бой с ожесточенно обороняющимися радикалами, Алексей заметил укрывшийся за горящим вражеским автомобилем противотанковый расчет националистов. Мгновенно оценив угрозу, рядовой Зарипов, не теряя времени и не давая противнику возможности произвести выстрел первым, огнем из пулемета уничтожил группу националистов. Продолжая вести бой, Алексей прицельным огнем из пулемета уничтожил до 10 боевиков. Смелые и решительные действия рядового Зарипова позволили группе без потерь завладеть опорным пунктом националистов, где в ходе осмотра были обнаружены образцы вооружения иностранного производства».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и посетил участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

Фото: Минобороны РФ

Артист выразил слова благодарности военнослужащим, отметив большую силу духа наших воинов и огромную любовь к Родине, ко всему родному.

Фото: Минобороны РФ

«Низкий поклон всем, кто сражается, кто сейчас выздоравливает, погибшим - светлая память», - сказал Сергей Галанин.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна Чудес», «Там, где клен шумит», «Луч Солнца золотого».

Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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