ВКонтакте возвращает зрителей в кинотеатры — соцсеть проведёт фестиваль независимого кино в 20 городах

В лайнапе фестиваля «Кино в кино» – недавно вышедшие картины

Социальная сеть ВКонтакте проведёт закрытые показы независимых фильмов в 20 городах России. В лайнапе фестиваля «Кино в кино» – недавно вышедшие картины, позитивно отмеченные критиками и зрителями, но не попавшие в число самых раскрученных. Фестиваль призван поддержать прокатчиков и напомнить зрителям, что в репертуаре кинотеатров по-прежнему есть свежие и интересные фильмы, а не только повторы классики. Билеты на закрытые показы можно будет выиграть в специальном мини-приложении ВКонтакте.

В афишу фестиваля вошли четыре картины: «Супергерои» (реж. Паоло Дженовезе, кинопрокатная компания Про:взгляд), «Мейнстрим» (реж. Джиа Коппола, A-One), «Дьяволик» (реж. Марко и Антонио Манетти, Русский Репортаж) и «Мегрэ и таинственная девушка» (реж. Патрис Леконт, Arna Media). Показы будут проходить каждые выходные начиная с 9 июля и охватят 20 городов: Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Пермь, Москву, Уфу и другие. Полный список городов и сеансов можно найти в мини-приложении «Кино в кино». Фестиваль пройдёт при поддержке сети кинотеатров «Киномакс».

Для участия в розыгрыше билетов достаточно отправить заявку через мини-приложение: выбрать нужный город и сеанс и опубликовать сгенерированную в приложении историю на своей странице. Победители выбираются случайным образом. Они получат уведомления о выигрыше за несколько дней до сеанса. Зрителей фестиваля ждёт дополнительный сюрприз: перед каждым показом они смогут ответить на вопросы киновикторины и выиграть уникальные стикерпаки ВКонтакте. А все, кто не выиграл, смогут посмотреть любой контент из библиотеки VK Видео: она объединяет не только тысячи любимых фильмов и сериалов, но и обзоры от критиков, материалы со съёмок, интервью актёров и многое другое.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте: «Фестиваль ВКонтакте напомнит зрителям, что поход в кино — это всегда особый повод и незабываемый ритуал. Мы хотим поддержать кинопрокатчиков и показать зрителям качественные независимые картины, на которые также стоит обратить внимание, помимо громких премьер. Наш фестиваль — это возможность хорошо провести время с близкими и вновь ощутить ту непередаваемую атмосферу кинотеатра, которую многие успели забыть за время пандемии. Думаем над тем, чтобы сделать такие кинопоказы регулярными, чтобы постоянно знакомить пользователей с самобытным арт-мейнстримом — эти фильмы объединяют лучшие черты авторского и массового кино».

Ещё больше независимого кино пользователи cмогут посмотреть на платформе VK Видео, которая объединяет весь контент и технологии ВКонтакте, Одноклассников и других проектов холдинга VK. Библиотека платформы насчитывает более 70 000 единиц профессионального контента, в том числе эксклюзивы и проекты собственного производства. Ранее платформа запустила приложение для Smart TV — весь контент теперь доступен пользователям бесплатно и на большом экране.