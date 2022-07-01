Что объединяет Александра Невского, Александра Пушкина и Александра III

Накануне юбилея в Москве прошел съезд РВИО. В Музее военной формы в центре столицы собрались представители 76 регионов страны. Фото: предоставлено РВИО

10 лет назад указом Владимира Путина было создано Российское военно-историческое общество. Оно стало правопреемником Императорского Русского-военно-исторического общества. Того, что действовало в нашей стране до начала Первой мировой.

Накануне юбилея в Москве прошел съезд РВИО. В Музее военной формы в центре столицы собрались представители 76 регионов страны.

Перспективы развития вместе с ними обсуждали полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов, главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по информполитике и связи Александр Хинштейн, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и директор Музея Победы Александр Школьник, другие уважаемые персоны.

Приветствие съезду от президента страны огласил его помощник и глава РВИО Владимир Мединский.

- Продолжая высокую миссию Императорского Русского военно-исторического общества, вы объединяете своими благородными, востребованными задачами ученых, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов, силовых структур и деловых кругов, - зачитал господин Мединский обращение господина Путина, - Тех, кто искренне любит Родину, гордится свершениями предков, кто готов посвятить себя сбережению ратной летописи Отечества. Эта ответственная патриотическая позиция членов Общества особенно ярко проявляется сегодня, во время проведения специальной военной операции. Важно, что вы активно занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, воплощаете в жизнь просветительские, издательские, выставочные проекты, посвященные знаменательным датам и ключевым событиям нашей истории.

Участникам съезда напомнили, что глава государства четырежды участвовал в открытии памятников, которые создавались при участии РВИО. Это первый мемориал жертвам Гражданской войны в Севастополе и Ржевский мемориал Советскому солдату, памятник императору Александру III в Гатчине и Великому князю Александру Невскому на берегу Чудского озера (совместный проект с Минобороны РФ и Патриаршим советом по культуре).

Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин рассказал о просветительских проектах РВИО.

- Общество является одним из исполнителей федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», - напомнил господин Обрывалин, - В его рамках создано более ста памятных мест в 61 регионах России. Это памятники выдающимся композиторам Сергею Рахманинову в Музее-усадьбе «Ивановка» в Тамбовской области и Дмитрию Шостаковичу в Самаре, замечательным писателям Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге и Александру Пушкину в Бресте. В рамках нацпроекта «Культура» в Курске появился мемориал «Сынам полков» и музей «Юные защитники Родины»

Замминистра культуры рассказал о совместном проекте военно-исторических лагерей «Страна героев» в регионах России в рамках нацпроекта «Культура» и о популярной программы «Дороги Победы. Бесплатные экскурсии для школьников».

За минувшие годы при содействии РВИО было открыто свыше 3800 мемориальных досок Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, Героям России.

В выступлении участников съезда прозвучало, что отделения РВИО есть в 85 субъектах России, число местных отделений уже около полутысячи, а членов общества уже более 15 тысяч.