105 человек на место: без малого 2000 заявок поступило на обучение проектному финансированию в ДОМ.РФ

В программе института развития изъявили желание принять участие почти 2000 человек Фото: Shutterstock

Помните, в мае ДОМ.РФ объявил о старте набора на третий поток программы Проект.Ф? Бесплатный образовательный курс позволяет молодым специалистам освоить профессию на стыке аналитики, стройки и финансов — стать экспертами по банковскому проектному финансированию. Пришло время подводить первые итоги. В программе института развития изъявили желание принять участие почти 2000 человек!

«В столице конкурс составил 105 человек на место, в регионах отмечен существенный рост интереса к программе - 80 человек на место. В этом году проект расширился открытой, дистанционной версией», - отмечают в ДОМ.РФ.

Разумеется, к стажировке допустят не всех желающих. Сначала кандидаты пройдут многоэтапный отбор, который будет состоять из скрининга, тестирования, видео-интервью, интервью с наставником, проверки службой безопасности. Стажировка продлится полгода и пройдет в восьми регионах, где открыты отделения Банка ДОМ.РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Новосибирске.

Открытая версия проекта предполагает обучение в дистанционном формате. Чтобы стать слушателем, необходимо зарегистрироваться на странице дом.рф. Приём заявок продлится до 20 июля. Старт обеих программ намечен на 25 июля.

«Проектное финансирование относительно новое и перспективное направление банковского бизнеса, – отметил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. - Интерес к нашей программе объясняется высоким уровнем подготовки – выпускники получают не только уникальные компетенции, но и возможность трудоустроиться в банк-лидер в сфере кредитования застройщиков. В этом году стажеров ждет гибридный формат обучения. Часть материалов мы упаковали в видео и текстовые уроки, которые можно изучить в удобное время. Также мы сохранили формат живого общения – слушателей ждут онлайн-встречи с экспертами, сессии в формате «вопрос-ответ», практические мастерские».

К разработке программы третьего потока привлекалось более трех десятков специалистов и экспертов ДОМ.РФ в сфере проектного финансирования и других смежных направлениях работы института развития.

«Обширная экспертная база позволила включить в программу обучения такие направления, как кредитный анализ, строительная экспертиза, строительный контроль, корпоративный бизнес, ИТ, бизнес и системная аналитика, правовая служба, малый бизнес и мониторинг кредитных рисков. Это дает возможность участникам программы максимально погрузиться в процессы проектного управления», – резюмировал Захар Малахов.

Отметим, что ДОМ.РФ запустил Проект. Ф в 2020 году. В октябре того же года программа победила в номинации «Точка роста» главной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2020, а в декабре завоевал победу в трех номинациях ежегодной премии «Эффективное образование».