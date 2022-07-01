Миллионы евро, одинокие загулы по барам и релакс с «копией Ирины Шейк»: как отдыхают Лепс, Ивлеева, Тимати и другие звезды

Тимати с невестой отдыхают на Миконосе Фото: СОЦСЕТИ

Начинается второй месяц лета. Сезон отпусков в разгаре. Звезды разъехались по курортам: рассказываем – кто, где сейчас отдыхает.

Россия

Алена Свиридова уехала в Крым, где проведет большую часть лета. Работать артистка тоже будет, периодически выезжая на важные концерты. В Крыму у Свиридовой своя дача у моря – на родине в Керчи. Недавно певица устроила там грандиозное обновление: «Вся моя творческая энергия за время пандемии ушла в этот проект!» Алена обустроила террасу и отремонтировала дом. Рядом море, в огороде своя зелень, есть фруктовые деревья, в холодильнике – яйца и молочная продукция с местного рынка: звезде такая жизнь нравится. Утро Алена начинает с морских процедур и велосипедной прогулке. В Керчи у Свиридовой живет родня, поэтому скучно вечерами не бывает.

Алена Свиридова на даче в Крыму хвастается своим цветущим участком Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Жигунов пока отдыхает с женой Викторией в Крыму. В отпуск пара приехала на машине и уже наладила ежедневный режим. Виктория Жигунова сообщила: «Утро. У Сергея заплыв, у меня йога». Водные процедуры у пары в бухте Чехова – это в Гурзуфе. Перед поездкой семья оформила важную сделку – купили участок земли в Тульской области в коттеджном экопоселке. Жигунову построят дом и будут отдыхать неподалеку от Москвы.

Сергей и Виктория Жигуновы путешествуют на машине с мальтийской болонкой по кличке Степа Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Кабо с сыном 9-летним Виктором отдохнула у друзей в семейной усадьбе в селе Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области. Актриса жила в загородном отеле и много путешествовала по окрестностям. Кабо с компанией побывала: на семейной ферме и сыроварне; на дегустации в винодельне; на экскурсии по городу Азов, в Азовском историко-археологическом музее-заповеднике; купалась на Дону. Кабо отдыхом осталась довольна: «Спасибо за погружение в историю, эмоции и новые впечатления».

Ольга Кабо с сыном Виктором накупалась в Дону Фото: СОЦСЕТИ

Турция

Ксения Бородина с детьми и подругами улетела на весь июль в Турцию. Путешествие состоит из двух частей. Первые два дня июля ведущая «Дома-2» с дочками (13-летней Марусей и 6-летней Теоной) проводит в Стамбуле: на экскурсиях с гидом, прогулках по городу. Самые долгие экскурсии случились в мечеть Сулеймание, по местам съемок сериала «Великолепный век». Из Стамбула Бородина летит в Анталью, а оттуда – на арендованную виллу у моря на весь месяц Ксения не скрывает: «В прошлом году у меня была шикарная вилла, снимала за 28 тысяч евро. В этом году намного скромнее, но уже – 37 тысяч евро. Потому что все рванули в Турцию». Отдых дорогой: аренда виллы 2 миллиона рублей; билеты бизнес-классом, экскурсии, питание в ресторанах – это еще 2 миллиона рублей. На упреки в серьезных тратах на отпуск Бородина ответила так: «Я бесконечно люблю своих детей и люблю отдыхать. Они весь год учились, занимались в секциях. Я их не отрываю никогда от школы в течении года (только каникулы). Сидеть в Москве все лето в дождях не хочу, поэтому мы летим на месяц». Виллы с бассейнами у моря со спецобслуживанием – модный вид отдыха у обеспеченных людей.

Ксения Бородина с дочками на завтраке в Стамбуле кормит чаек Фото: СОЦСЕТИ

После того, как в социальных сетях Бородина сообщила, что сама она третий раз за последний месяц в Стамбуле (до этого она летала без детей – на прогулки и экскурсию на съемки сериала с любимыми турецкими актерами) – на телеведущую обрушилась критика. Ругают Ксюшу за ее финансовое благополучие. Вот типичный комментарий ее подписчицы: «Это только блогеры могут трижды за месяц летать в Стамбул. А врачи, учителя и инженеры откладывают на стоматологию». Звезды привыкли к критике своей красивой жизни, поэтому последнее время редко выставляют ее на показ. Бородина одна из немногих, кто продолжает делиться подобными эпизодам. Отдых ей обвинения в тратах точно не испортят.

Анна Хилькевич с мужем и дочками купается и загорает в Турции в отеле 5 звезд по системе «все включено». Тут и мороженое по пять раз в день, и анимация, и масса развлечений для детей. Актрису такой отдых устраивает – маме не нужно сочинять как занять дочек: «Если младшему ребенку почти 4, а старшему 7 – можно действительно отдохнуть с детьми. Очутившись здесь, продлила отпуск на несколько дней, поменяв билеты на попозже».

Анна Хилькевич с детьми загорает в отеле 5 звезд в Анталье Фото: СОЦСЕТИ

Италия

Григорий Лепс перед юбилеем и концертами развеялся в Италии. 16 июля музыканту исполнится 60-лет, юбилей он отметит сольным концертом в Лужниках. Перед таким событием у юбиляра не просто ЗОЖ, а новые рекорды. По окрестностям Рима любитель спортивной ходьбы Григорий Викторович прошел 60 км за 8 часов 17 минут по местным дорогам. Лепс – многолетний фанат ходьбы на длинные дистанции. Музыкант отдыхал с детьми, посещал достопримечательности: на фото певец у фонтана Треви, побывал музыкант и в соборе Святого Петра.

Григорий Лепс в Риме у фонтана Треви Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Ивлеева впервые отдыхала одна: блогер и телеведущая решила на пару дней остаться наедине со своими мыслями в перерывах между съемками телепередач. Сначала она гуляла по Амстердаму, а потом по Риму (на фото). Насте понравилось путешествовать в одиночку: «Посиживая в одиночестве в барах Амстика я не привлекала к себе никакого внимания. А вот в Италии на меня посматривают странновато – девушка, вашей маме зять не нужен?»

Анастасия Ивлеева отдохнула в Риме Фото: СОЦСЕТИ

Греция

Тимати с новой возлюбленной моделью Валентиной Ивановой и друзьями на отдых прилетел на частном самолете. Компания проводит отпуск на греческом острове Миконос. Это престижный курорт с роскошным сервисом и насыщенной развлечениями ночной жизнью. Миконос называют - греческая Ибица. Сюда съезжаются обеспеченные люди со всего мира, чтобы тусоваться и плавать в Эгейском море во время прогулок на яхте. Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов от молодежных тусовок уже устал, поэтому чаще провожает закаты вдвоем с невестой, которую поклонники Тимати называют «копией Ирины Шейк». Компанию часто можно видеть в элитных ресторанах острова.

Тимати и Валентина Иванова гуляют по Миконосу Фото: СОЦСЕТИ

Мальдивы

Анна Банщикова с тремя детьми и мужем наслаждается отпуском на Мальдивах. Летом на Мальдивах бывает пасмурно и могут часто лить дожди, но также много солнечных дней. Актрисе с погодой пока везет – дожди были всего лишь пару раз. Дождь идет во второй половине дня, а с утра уже солнце, сухо и можно идти на пляж. Зато в низкий сезон здесь гораздо ниже цены, чем нашей зимой. Семья живет на отдельной вилле с бассейном, но часто совершает прогулки на яхте и ходит на собственный пляж купаться в океане.

Анна Банщикова на Мальдивах на фоне виллы, где поселилась Фото: СОЦСЕТИ

Африка

Ольга Бузова демонстрирует фигуру в купальнике. Телеведущая позирует под палящим африканским солнцем. Она на съемках нового сезона телешоу «Звезды в Африке». Перед началом съемочного дня успевает позагорать. Перед началом съемочного процесса Бузовой устроили экскурсионную прогулку по крупному городу ЮАР Кейптауну.