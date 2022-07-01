Минобороны России: Зеленский поручил посадить в тюрьму «крайних» за провалы на Донбассе

Вооруженные Силы России ведут успешное наступление в районе Лисичанска. Об этом сообщили на прошедшем брифинге Минобороны России.

Вооруженные Силы России ведут успешное наступление в районе Лисичанска. Об этом сообщили на прошедшем брифинге Минобороны России.

«За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополька. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что украинская армия в данном районе Донбасса продолжает нести большие потери.

- Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском – 70. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска, - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны России отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений»: «Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. Одновременно киевский режим нашло «крайних» за военные провалы ВСУ в очередном «котле» на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в «Горском котле», возбуждены уголовные дела. Все этих военнослужащих задержали и поместили в изолятор временного содержания города Краматорска».

Тем временем Вооруженные Силы Россиии продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

По данным Конашенкова высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: «два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26-и районах».

В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, что обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Одесской области, три склада боеприпасов в районе Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297-и районах.

- Российскими средствами противовоздушной обороны в небе Донбасса сбиты два самолета Су-25, 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

226 - самолетов.

134 - вертолета.

1411 - беспилотных летательных аппаратов.

353 - зенитных ракетных комплекса.

3873 - танка и других боевых бронированных машин.

699 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3067 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3948 - единиц специальной военной автомобильной техники