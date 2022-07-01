Илон Маск проиграл прогрессу: миллиардер набросился с угрозами на своих сотрудников

Илон Маск направил своим подчиненным письмо, в котором призвал всех перестать сидеть дома Фото: REUTERS

Богатейший человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает свой крестовый поход против удаленки.

Как пишет «Дейли Мейл», руководитель крупнейшего производителя электрокаров потребовал от подчиненных перестать сидеть дома и вернуться в офисы.

- Это письмо отправлено автоматически. Вы получили его, потому что в системе нет данных об использовании вашего пропуска для входа в здания компании «Тесла» по крайней мере в течение 16 дней за период последних 30 суток. Мы напоминаем, что ожидаем возвращения всех сотрудников в офисы на полный рабочий день. Мы понимаем, что могут быть различные причины, почему вы не использовали свой пропуск, включая болезни, отпуск или командировку. В любом случае просим вас объяснить причину вашего отсутствия вашему менеджеру, направив письмо по электронной почте, — говорится в сообщении, которое пришло многим сотрудникам корпорации.

Месяцем раньше Илон Маск направил своим подчиненным письмо, в котором призвал всех перестать сидеть дома.

«Каждый человек в «Тесле» должен проводить хотя бы 40 часов в неделю в офисе, а если вы не покажетесь, то мы будем рассматривать это как заявление об увольнении, — написал миллиардер. — Чем более высокая у вас должность, тем более заметно должно быть ваше присутствие». При этом Маск объяснил, что именно по этой причине он в свое время «жил на заводе» (в буквальном смысле слова!), чтобы сотрудники могли видеть владельца бизнеса, работающего вместе с ними. «Без этого «Тесла» давно бы обанкротилась», - резюмировал Маск.

Предприниматель и ранее выступал против удаленки, негодуя на американцев, которые «пытаются полностью избежать походов на работу». При этом он привел в пример рабочих Китая, которые во время карантинов трудились на заводе по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю. Им даже выдавали спальные мешки и матрасы, чтобы они могли отоспаться, не отходя от производства.