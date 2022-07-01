«Единая Россия» предложила обеспечить публичный контроль за восстановлением недостроев

1-2 июля в Ставрополе проходит первое Общероссийское совещание семинар по вопросам восстановления прав граждан — участников долевого строительства. Организаторами мероприятия выступают «Фонд развития территорий», «Единая Россия» совместно с правительством края. В двухдневном практикуме примут участие руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, фондов защиты прав дольщиков из 51 региона страны. Руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что необходимо вернуться к практике актуализированных дорожных карт с проблемными объектами в регионах, что обеспечит публичность и общественный контроль за действиями властей, повысит ответственность уполномоченных госорганов.

ГЛАСНОСТЬ ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ

«Не хотите делать это прямо в общем доступе — давайте пойдём путём предоставления гражданам такой информации через личный кабинет в информационной системе, — отметил Александр Якубовский. - По объектам, которые не были переданы в Федеральный Фонд, мы видим проблему в части информирования граждан и негативного восприятия принимаемых мер. Рабочая группа партии получает порядка 6 тысяч обращений граждан ежегодно. Около половины связаны с незнанием граждан о том, какие процедуры и в каком порядке проходят по их проблемным объектам. В этой связи считаю абсолютно целесообразным вернуться к практике публикации актуализированных дорожных карт».

Также политик предложил ввести публичный реестр недостроев с указанием информации о том, какой объём денежных средств необходим для завершения строительства и какой порядок компенсаций установлен для инвестора.

«Необходим публичный реестр земельных участков, право на распоряжение которыми находится у регионов и которые могут использоваться как компенсационные. Задача - прийти к ситуации, когда застройщики из других регионов смогут открыть реестр и принять, например, решение о потенциальной привлекательности того или иного объекта», — пояснил руководитель партийной группы.

Он отметил, что многие компенсационные участки непривлекательны из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В решении этого вопроса можно задействовать механизм инфраструктурных облигаций.

«Путем их применения можно создавать площадки для комплексного развития территорий. В условия конкурсной документации закладывать достройку проблемных объектов. Для регионов такой механизм — возможность сейчас решить проблему, не провалив поручение Президента», — считает Александр Якубовский.

ДОСТРОЙКА ИЛИ ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ?

Помимо этого депутат Госдумы отметил предложения по донастройке и оптимизации действующего федерального законодательства — это и необходимость отмены оценки на соответствие современным требованиям проектной документации в рамках экспертизы, по достраиваемым объектам, процедура исключения из единого реестра проблемных объектов после того, как государство через Фонд развития территорий взяло на себя обязательства по достройке либо выплате компенсаций, корректирование налогового законодательства с целью увеличения вовлекаемых денежных средств на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков и так далее.

«Эти и другие решения могут быть реализованы при поддержке «Единой России». Совместно с Минстроем и Фондом развития территорий депутаты Госдумы от нашей фракции начинают предметный адресный контроль за проблемными объектами, по которым видим риски», — заключил депутат.