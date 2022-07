Гигантский волк помог раскрыть тайну предков собак

Они вроде бы родня. А может быть, и нет.

Крошечная чихуахуа и огромный мастиф – животные одного вида – собаки. Или Canis familiaris. Произошли от серых волков Canis lupus. Люди якобы их одомашнили. Но в лучших «четвероногих друзей» человека волки постепенно превратились не от какой-то одной популяции, а разных – евразийской и африканской. Из этого следует, что люди, обитавшие в разных местах, приручали хищников независимо друг от друга и, возможно, несколько раз. К такому выводу пришли ученые из Института Фрэнсиса Крика (The Francis Crick Institute in the UK), которые провели генетический анализ древних и современных волков и собак. Останки и тех, и других были найдены по всему миру, в том числе и в России. Например, голова гигантского шерстистого волка была обнаружена на севере Якутии – пролежала в вечной мерзлоте 40 тысяч лет.

Об исследовании рассказал портал EurerAlert, сославшись на публикацию в журнале Nature.

Время наступления знаменательного события – собственно приручения – так не установлено. Волки могли начать гавкать и вилять хвостами, как 10 тысяч лет назад, так и 100 тысяч.

Доисторический волк, живший в Якутии 40 тысяч лет назад. Фото: www.youtube.com

Итак, главное. Согласно данным, добытым британскими учеными, которыми руководил Андерс Бергстрём (Anders Bergström), собаки произошли от волков. Так, кстати, многие и думали, не подозревая, правда, что одомашниваний могло быть несколько – минимум два – и в отдаленных друг от друга человеческих общинах. Но не все с этим согласны. Например, американские генетики из нескольких исследовательских центров (Cancer Genetics and Comparative Genomics Branch, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda) пять лет назад расшифровали геномы почти полутора тысяч собак 161 породы. Проанализировали в общей сложности 150 тысяч генетических изменений, которые произошли в разное время. И решили, что волки собакам не предки. Генетически, в смысле родства, они очень далеки. Прародительница современных собак — собака. Не волков, живших по соседству, а ее сородичей люди и приручили в первую очередь — одомашнили. Отдельные же волчьи гены, которые иной раз попадаются в ДНК собак, были внесены много позднее - после приручения.

Чуть раньше геномы волков и собак сравнили коллеги нынешних исследователей - многочисленная группа специалистов из нескольких американских институтов. И тоже усомнились в их эволюционном родстве.