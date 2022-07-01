Индия скупает российское зерно в обход санкций

Премьер Индии Нарендра Моди позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить торговлю в обход санкций. Фото: REUTERS

Премьер Индии Нарендра Моди позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить торговлю в обход санкций. Политики заключили, что товарооборот в последнее время только растет. Судя по всему, дальше будет так же. Отношения двух стран назвали аж «привилегированным стратегическим партнёрством».

Куда ж в наше время без обсуждения Украины. Индийский лидер попросил рассказать, как идет спецоперация. Путин в ответ «подчеркнул опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса».

Когда речь зашла о возможном глобальном голоде, российский глава в очередной раз напомнил об ошибках Запада. Как сообщили в Кремле, эти ошибки «нарушили архитектору свободной торговли» из-за чего цены повсеместно начали расти.

«Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», - подчеркнули в пресс-службе президента.

В конце Путин заверил Моди, что мы и дальше станем продавать Индии зерно, удобрения и энергоносители.