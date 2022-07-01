Какие болезни вам угрожают: Узнайте все о состоянии вашего здоровья

Во многих медицинских учреждениях Москвы и других городов России есть кабинеты компьютерной томографии – важного метода диагностики, которые помогает медикам увидеть состояние всего организма пациента.

Устройство КТ делает много рентгеновских снимков, затем собирая их в единое объемное изображение. Как правило, такой метод диагностики назначают для определения точного расположения травм. На полученном снимке врачи изучают различные системы организма. Компьютерную томографию также используют при травмах головы, глаз, инсультах, раковых заболеваниях.

Чтобы пройти такую диагностику бесплатно, пациенту необходимо получить направление от лечащего врача, однако порой ждать очереди приходится слишком долго. Именно по этой причине жители Москвы зачастую отдают предпочтение обследованию в частных клиниках, где направление на процедуру не требуется.

«Комсомольская правда» представляет свой рейтинг лучших московских центров, где в этом году можно сделать КТ. При составлении топа учитывались квалификация врачей, уровень технологий, диапазон услуг, отзывы пациентов, а также цены и режим работы центров.