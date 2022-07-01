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Общество1 июля 2022 15:21

Глава ГИБДД запретил сотрудникам использовать ручные радары на дорогах

Необходимость использовать такие устройства на трассах окончательно отпала
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам Госавтоинспекции пользоваться средствами фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в ручном режиме.

Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам Госавтоинспекции пользоваться средствами фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в ручном режиме.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К 86-летию ГИБДД, что отмечается 3 июля глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам Госавтоинспекции пользоваться средствами фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в ручном режиме.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

То есть, теперь вы точно не увидите стоящего на обочине дороги инспектора с прибором в руке. Речь идет о ручных приборах замера скорости в форме пистолета только с экраном вместо прицела, что работают в ручном режиме, где есть возможность вмешаться в настройки.

Однако, для участников дорожного движения это ничего не меняет: сегодня сотрудники могут через свои комплексы видеофиксации в патрульных машинах подключиться к камерам почти на любом участке трассы.

К слову, запрет этот уже не первый. Письменное распоряжение главы МВД России Владимира Колокольцева о запрете использования ДПС переносными приборами замера скорости вышло в ряде регионов еще в августе 2016 года.

Начали со столицы и крупных городов, где на дорогах появились камеры и стационарные комплексы видеофиксации. Теперь переносными радарами запретили пользоваться повсеместно. Таким образом ГИБДД дает "зеленый свет" городским системам безопасности и частным компаниям полностью занимать эту нишу.

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