Глава ГИБДД запретил сотрудникам использовать ручные радары на дорогах

Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам Госавтоинспекции пользоваться средствами фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в ручном режиме. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К 86-летию ГИБДД, что отмечается 3 июля глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение запретить сотрудникам Госавтоинспекции пользоваться средствами фиксации нарушений скоростного режима на дорогах в ручном режиме.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

То есть, теперь вы точно не увидите стоящего на обочине дороги инспектора с прибором в руке. Речь идет о ручных приборах замера скорости в форме пистолета только с экраном вместо прицела, что работают в ручном режиме, где есть возможность вмешаться в настройки.

Однако, для участников дорожного движения это ничего не меняет: сегодня сотрудники могут через свои комплексы видеофиксации в патрульных машинах подключиться к камерам почти на любом участке трассы.

К слову, запрет этот уже не первый. Письменное распоряжение главы МВД России Владимира Колокольцева о запрете использования ДПС переносными приборами замера скорости вышло в ряде регионов еще в августе 2016 года.

Начали со столицы и крупных городов, где на дорогах появились камеры и стационарные комплексы видеофиксации. Теперь переносными радарами запретили пользоваться повсеместно. Таким образом ГИБДД дает "зеленый свет" городским системам безопасности и частным компаниям полностью занимать эту нишу.