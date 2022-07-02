Хладнокровие и клубника: как ученые побеждают смерть и как скоро люди смогут жить до 200 лет

Врач антивозрастной медицины Юсипова считает, что массовое продление жизни приведет к переменам в экономике Фото: Shutterstock

Человек сможет жить до 200 лет и это время уже не за горами, с таким смелым заявлением выступают британские ученые. Поможет ли в этом таблетка, удаляющая из организма отжившие свое клетки, изучение ДНК рептилий – долгожителей, или вживленный в мозг чип, а быть может, несколько этих мер одновременно? «Комсомолка» спросила у врача, специалиста по антивозрастной медицине, автора книги «Дорожная карта к долголетию» Юлии Юсиповой.

Достижения медицины уже увеличили среднюю продолжительность жизни вдвое по сравнению с прошлым веком. Из самых старейших в мире известны двое – это француженка Жанна Кальман, которая продавала полотна еще Винсенту Ван Гогу, когда была девочкой в конце 1800-х годов. Она дожила до 122 лет и умерла в 1997 году. Рекордсмен среди мужчин - Дзироэмон Кимура умер в возрасте 116 лет в японском городе Киото в 2013 году.

Правда, что касается Жанны Кальман, то ее возраст недостаточно подтвержден документально, есть веские доказательства того, что он был значительно ниже, считает Юлия Юсипова. А вот данные по японцу Кимуре – более убедительные, есть исследования лабораторных данных этого долгожителя, которые показали, что он очень долго был сохранен, и лишь под конец жизни у него возникли те заболевания, которые атакуют многих и в 60 лет: гипертония, сердечная недостаточность, артрит и остеопороз, деменция.

ПОБЕДИТЬ ЗОМБИ-КЛЕТКИ КЛУБНИКОЙ

Британский биолог Эндрю Стил, автор книги о долголетии, утверждает, что в скором времени люди смогут спокойно переплюнуть рекорды долгожителей, мол, в организм нет никаких биологических причин, почему бы и нет, и помогут им в этом таблетки против сенесцетивных клеток, которые доктор называет «зомби – клетками». Тех, что считаются главными виновниками распада тканей и органов с возрастом.

- Это клетки, провоцирующие воспаления в организме, и с воспалением нам действительно нужно уметь бороться, если мы думаем о долголетии, - говорит эксперт по антивозрастной медицине Юлия Юсипова. - Они провоцируют воспаления. Вот с воспалением нам стоит научиться бороться. Да, в США уже лет пять проводят испытание сенолитического препарата Дазатиниб, например, но есть и более безобидные средства для борьбы со старением. Вещество физетин, например, которое содержится в большом количестве в клубнике. Однако клубника – это сезонный продукт, а физетин нужен всегда, поэтому его выпускают в форме поддерживающих препаратов.

ХЛАДНОКРОВНОЕ БЕССМЕРТИЕ

Еще одной область науки, которая вполне может сыграть в пользу людей в деле продления жизни - изучение ДНК рептилий и хладнокровных животных. Ученые Мичиганского государственного университета давно копаются к ДНК рептилий и амфибий, включая крокодилов, саламандр и черепах, особенно тех, для которых и отметка в 120 лет – не помеха для активной по черепашьим меркам жизни. Исследователи надеются, что природные особенности этих животных могут когда-нибудь послужить и долголетию человека. Например, если поместить человеческую клетку в чашку Петри, она будет делиться около 50 раз, прежде чем остановиться, в то время как у галапагосской черепахи, которая может жить до 120 лет, ее клетки делятся более 100 раз.

- В аспекте долголетия интересно смотреть именно долгоживущих рептилий. Например, нет понимания, как долго могли жить динозавры, но про долгую жизнь галапагосских черепах известно доподлинно, - говорит Юлия Юсипова. – Также научный интерес представляют долгоживущие киты, их ДНК. Это пространство экспериментальной науки, которая достаточно далека от клинического применения. Поэтому мы, как практикующие врачи, следим за этими исследованиями, но понимаем, что то, что будет найдено на модельных животных, будь это киты, рептилии или какие-то другие животные, - это очень далеко от применения в клинической практике.

И ЧИП В ГОЛОВЕ

Еще одно направление, которое теоретически может совершить возрастной прорыв, - совмещение биотехнологий и информационных новинок. Например, сейчас тестируют чипы – импланты, которые используют электроды в мозге для предотвращения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона.

- Чипы – импланты, датчики, которые помогают пространственному восприятию человека, думаю, что здесь развитие будет идти в сторону того, что человек сможет больше брать ответственности за состояние своего здоровья, а не делегировать все системе здравоохранения, - считает Юлия Юсипова. – Наука развивается быстро, а вот клинические исследования сильно запаздывают по отношению к экспериментальным. Внедрение в практику, формирование клинических протоколов происходит еще медленнее. Поэтому создаются пациентские организации, направления био-хакинга, когда люди не готов ждать годы или десятки лет до введения того или иного препарата или процедуры в страховые программы, а могут попробовать экспериментальное лечение на себе уже сегодня.

КОМПЕТЕНТНО

Что действительно работает и может продлить жизнь уже сейчас?

- Это превентивные меры, направленные на предотвращение заболеваний. Людям действительно стоит больше понимать про питание, про то, как важно периодически делать анализы, например, смотреть на свою глюкозу, потому что есть данные, что если ваш уровень глюкозы натощак выше 4,7 миллимоль на литр, то, к сожалению, есть высокий риск развития диабета в ближайшие 5 – 10 лет, - говорит эксперт в области антивозрастной медицины Юлия Юсипова. - Поэтому важно следить за уровнем глюкозы, периодически проходя и клинический анализ крови, анализ биохимии крови, отслеживать другие маркеры, которые расскажут нам о состоянии нашего здоровья. Важно не доводить до того, чтобы человек приходил к врачу, когда его что-то уже очень сильно беспокоит, и лечиться будет уже грубая патология.

ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ЖИТЬ ДОЛГО, ИМ ЭТО БУДЕТ В РАДОСТЬ?

Конечно, когда мы говорим про долгожителей, про возраст больше 100 лет, хотелось бы, чтобы люди в этом возрасте вели активную жизнь, ту, которая доставляет им радость.

- Продление активного долголетия даст возможность людям лучше планировать свою жизнь, дольше быть со своей семьей, общаться со своими внуками и правнуками, - говорит Юлия Юсипова. - Мы видим уже сейчас, что многое поменялось по сравнению с тем, как было 100 лет назад. Поэтому долгой жизни не стоит бояться, хотя массовое продление жизни повлечет за собой и экономические изменения.

Важны психологические факторы, которые способствуют долгой и счастливой жизни. Например, если изучить опросники долгожителей, то станет заметно, что уровень тревоги у них очень низкий.

- Это те люди, которые всегда находят возможность радоваться, воспринимать мир с оптимизмом. Даже в самых сложных ситуациях, они не теряли надежду и положительное видение будущего. Так что многое зависит от нас самих, - уверена Юля Юсипова. - Кто-то и в возрасте 40 лет не готов к новым начинаниям, впечатлениям, не готов сменить работу, если у него меняются жизненные интересы и приоритеты. А ведь мир быстро меняется, появляются новые профессии, актуальность тех специальностей, которые были на пике 20 – 30 лет назад, теряется. Важно понимать, что это нормально, учиться новой профессии и в 40, и в 50 лет, и быть полезным обществу, да и жить с интересом для себя.