Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Умные вещи1 июля 2022 16:00

Достаточно одного взгляда: насколько безопасна система оплаты Face Pay в метро

Сервисом Face Pay уже пользуются более 88 тысяч пассажиров московского метро

Сколько времени вы тратите на то, чтобы пройти в метро? Казалось бы, секунды - но только подумайте... Нашарить карту в сумке, достать, приложить к турникету, подождать... И так каждый день, несколько раз. Секунды быстро превращаются в минуты, а потом и часы. А если опаздываешь на встречу? А если деньги на "Тройке" закончились?

Недавно в московском метро начала действовать совершенно новая системы оплаты. За проезд теперь можно в буквальном смысле расплачиваться лицом. Достаточно просто подойти к турникету с отметкой - камера сама вас распознает и турникет отворится. Но как работает эта система?

Где хранятся наши данные и безопасно ли это? Ответы на главные вопросы о Face Pay читайте в нашем материале.

Будь в курсе