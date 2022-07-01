Места, ставшие реальностью: «дикую пустошь» около Москвы вплели в столичную агломерацию

Ровно десять лет назад, в 2012 году, в истории российской столицы случилось эпохальное событие, в которое почти никто не верил: Москва присоединила к себе новые территории, увеличившись почти в два с половиной раза.

Сотни гектаров земли, жилые районы, дачные кооперативы, достопримечательности, леса, реки и озера официально вошли в состав столицы.

«Кругляш» Москвы, который все так привыкли видеть на карте, изменился до неузнаваемости, но «новая московская земля» тогда была почти что целиной. На огромной присоединенной территории проживали около 235 тысяч человек. Многие москвичи не верили, что эта пустошь может когда-то стать частью системы агломерации, однако фантазии стали реальностью: спустя десять лет присоединенные территории стали самодостаточным местом проживания на уровне с самой Москвой. А население увеличилось аж в 6,5 раз.

Сейчас присоединенные территории из смелого градостроительного эксперимента превратились в огромной полигон для будущих проектов. Рассказываем, как за последние годы изменилась Новая Москва, и что планируется делать на ее территории в будущем.