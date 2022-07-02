Во Франции приобретение контрафактной продукции назвали катастрофой для планеты

Самая уязвимая часть покупателей – молодежь. На их долю приходится самое большое количество заказанных онлайн посылок из Китая Фото: REUTERS

Президент французской Ассоциации по вопросам распространения контрафактной продукции Кристиан Пежо по случаю Всемирного дня борьбы с фальсификатом озвучил неутешительные цифры: в 2021 году в Европе было изъято более 9 миллионов единиц контрафактных товаров.

- Это на 40% больше, чем в 2019 году, - заявил Пежо. – Те, кто приобретает так называемые реплики известных брендов, не задумываются, а, следовательно, и несет ответственности за окружающую среду. Такой человек не думает ни о глобальном потеплении, и об углеродном балансе, ни о разумном потреблении.

По данным Ассоциации, за последние два года в Интернете было найдено более 32 миллионов объявлений о продаже подделок дизайнерской одежды, сумок и обуви.

- Самая уязвимая часть покупателей – молодежь, - считает Кристиан Пежо. – На их долю приходится самое большое количество заказанных онлайн посылок из Китая и Америки. Конечно, возможность заказывать товары с доставкой на дом - прогресс, реальное экономическое достижение, но сейчас оно может обернуться против нас всех.

Один из лучших способов убедить молодежь огранить потребление – рассказывать о проблемах климата, экологии и биоразнообразии.

- Согласно недавно проведенному исследованию, 43% молодых людей признали, что хотя бы раз в жизни купили контрафактный продукт, - рассказал заместитель министра по государственным счетам Франции Габриэль Атталь. – Парни и девушки считают, что, купив фальсификат, они экономят, но на самом деле они осознанно разрушают планету. О какой экономии идет речь!

Во Франции предлагают в целях борьбы с контрафактом огранить продажи в Интернете для молодых людей и призвать маркетплейсы ответственно относиться к производителям товарам, представленных на сайтах.