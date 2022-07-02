«Большую семерку» предупредили о возможной потере лидерства в мире

БРИКС откровенно заявила о заинтересованности в расширении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нежелание членов «Большой семерки» расширяться за счет развивающихся стран, а также политический снобизм, не дающий G7 смотреть на другие государства как на равноправных партнеров, может стоить им мирового лидерства, которое медленно, но уверенно переходит к БРИКС.

Такая мысль содержится в статье, напечатанной американским изданием The Hill.

Автор материала обращает внимание читателей, что хотя на очередной саммит в качестве особых гостей были приглашены представительницы Глобального Юга, в составе G7 таких стран нет.

Кроме того, попытки коллективного Запада навязать свою волю, а также сдержать развитие ряда государств из этого региона может сыграть с «Большой семеркой» плохую шутку. Особенно на фоне того, что группа БРИКС откровенно заявила о заинтересованности в расширении, а Аргентина и Иран уже подали заявки на участие в альянсе.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», – считают в The Hill.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост авторитета БРИКС в мире объективным процессом и выразил уверенность, что тенденция продлится и дальше.