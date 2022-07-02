Награждение победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" пройдет в Москве 6 июля

Центр социальных проектов "Быть человеком" проводит конкурс "Герои пера" с 2018 года

В среду, 6 июля, в пространстве "Благосфера" в Москве состоится церемония награждения победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2022 года. Приглашаются представители благотворительных фондов и волонтерских организаций, общественные деятели и сотрудники СМИ.

Премия будет вручена в следующих номинациях:

- "ТВ-герой" (для телевизионных каналов),

- "На линии добра" (для интернет-порталов и информационных агентств),

- "Печать общества" (для печатных СМИ),

- "Поколение добра" (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов),

- "За социальное партнерство" (лучший социальный проект, организатором которого выступает СМИ),

- "Корпоративная пресса" (для авторов и редакций корпоративных СМИ),

- "Сети добра" (для блогеров и пабликов в соцсетях).

Шорт-лист уже опубликован на сайте премии. В этом году в финал конкурса вышли представители 31 СМИ из 24 российских городов. Все они с 5 по 7 июля станут участниками "Школы героев пера" - просветительской инициативы при поддержке Фонда президентских грантов. В программе - мастер-классы, лекции и дискуссии с известными медиа-деятелями, руководителями общественных организаций и фондов. Всего же в 2022 году на конкурс поступило 349 заявок от 149 медиа, блогеров и пабликов из 86 населенных пунктов нашей страны.

Где и когда пройдет церемония награждения:

Мероприятие состоится 6 июля 2022 года по адресу: Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1.

Сбор гостей в 17.00, начало церемонии в 18.00.

СПРАВКА

Центр социальных проектов "Быть человеком" проводит конкурс "Герои пера" с 2018 года с целью показать весь спектр социальных СМИ, отметить самые яркие и профессиональные материалы, популяризировать волонтерство и корпоративную социальную ответственность, повысить имидж человека труда. Также инициатива способствует повышению квалификации региональных медиа, журналистов и активистов.

Медиагруппа "Комсомольская правда" на ряду с рядом других организаций является информационным партнером мероприятия.