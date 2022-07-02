Чего боятся артисты "Современника": возвращения Гармаша или конфликтного худсовета

Увольнение Рыжакова труппу расколол на тех, кто горюет и тех, кто тихо радуется его уходу Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Как стало известно на днях, Департамент культуры Москвы не продлил контракт худруку «Современника» Виктору Рыжакову. Директором театра назначили Юрия Кравца. За творческую часть будет отвечать на сегодняшний день абстрактный художественный совет.

Кресло худрука вакантно, что породило разные слухи. Актриса Лия Ахеджакова сразу решила, что его займет Сергей Гармаш. Ровно два года назад на сборе труппы «Современника», в которой Гармаш тогда еще состоял, он выступил с открытым письмом против Виктора Рыжакова (на тот момент худрука без году неделю). Считалась, что причина «бунта» Гармаша в его руководящих амбициях. Он наращивал группу поддержки. Но хлопнул дверью и ушел из театра. В ответ Ахеджакова написала Гармашу свое открытое письмо, в котором ему «предъявила»: Гармаш «стучал» на Рыжакова в высоких кабинетах, подогревал ненависть, хамство и агрессию в труппе против «интеллигентного и талантливого режиссера». И как вишенка на торте посоветовала Гармашу: «постарайся не пить, это разрушает личность».

И теперь она боится его возвращения. Но почему-то боится от имени всей труппы. «Мы все в панике. Возвращения Гармаша все боятся. Я не знаю, что ему лучше — вернуться с победой в "Современник" или ехать восстанавливать театр в родном Херсоне», — расписалась за весь «Современник» экзальтированная Ахеджакова. Стас Садальский написал в своем блоге: «А мы в ужасе от Ахеджаковой. Почему она делает заявление от лица всего театра? Это неправда во всем. И часть труппы желала бы как раз возвращение Сергея (Гармаша)". Хотя в театре все помнят пригорки-ручейки его характера. С кем-то из коллег Гармаш годами не разговаривал, с кем-то даже не здоровался... Не дипломат, а это хорошее качество для руководителя.

Садальский работал в «Современнике» в течение 8 лет. Но это было давно. Действующий состав (кроме Ахеджаковой) пока молчит. Как мы поняли, увольнение Рыжакова труппу расколол на тех, кто горюет и тех, кто тихо радуется его уходу. В театре никогда не бывает единства мнений.

Молодежь «Современника», это человек 20 вчерашних студентов Рыжакова, которых он за собой привел, в панике. Лаборатории, упражнения, вербатимы, которыми он запрудил театр, ребрендинг и лозунги типа: "театр - это космос", или "вперед - это назад" – у них не вызывают оскомину в отличие от старой гвардии. Молодые артисты подписывают в его поддержку письмо, как будто бы инициированное им же самим. Рыжаков пригласил труппу на прощальное собрание в понедельник. Умудренные жизнью артисты среднего и старшего поколения не видят в этом смысла: умерла, так умерла. Если решение по Рыжакова уже принято, чего теперь слезы лить?

Обсуждают возвращение Гармаша. Многие не против видеть его хотя бы в худсовете.

Но хочет ли Гармаш вернуться? По слухам, не очень. Сейчас он в родном Херсоне восстанавливает местный музыкально-драматический театр, на сцене которого начиналась его карьера артиста.

Плотно занятые в репертуаре (в том числе в спектаклях, появившихся при Рыжакове) Алёна Бабенко и Светлана Иванова, понятно, за Рыжакова. Марине Нееловой, похоже, все равно. Она традиционно в стороне от скандала: при любом худруке она остается Мариной Нееловой.

В целом же театр в растерянности. Пугает не возможный приход Гармаша (или кого-то другого), а перспективы невнятного худсовета. В «Школу современной пьесы» на место Райхельгауза назначили Дмитрия Астрахана, вместо Алексея Аграновича (Гоголь-центр) пришел режиссер Антон Яковлев. А на «Современнике» худруки закончились? Худсовет в театре без единоначалия – это лебедь, рак да щука, кто в лес, кто по дрова, каждый тянет одеяло на себя. Очень опасная штука.