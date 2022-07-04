"Комсомолка. Просто о добром": История о стойкости 18-летней девушки с поражением опорно-двигательного аппарата стала лучшей в июне

18-летняя Татьяна Богдашина

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В июне 2022 года больше всего запомнилась статья "Поколение будущего: Видеть свет во всем". Ее написала Биняева Диана из Саратовской области, которая наравне с другой ученицей набрала больше всех баллов в номинации "Печатная статья" "Медиашколы РДШ".

Подросток рассказала историю 18-летней Татьяны Богдашиной, которая не сдаётся и радуется жизни, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата. Она общается, развивается и получает образование наравне с другими ребятами.

В интервью Таня рассказала о своих страхах, переживаниях и способах борьбы с ними. Дала советы тем, кто тоже имеет проблемы со здоровьем. Поделилась мыслями о роли родителей в адаптации ребенка и рассказала о своих хобби.

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