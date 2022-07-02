Вячеслав Володин напомнил, как «англичанка» интриговала против России на протяжении столетий

Вячеслав Володин с опорой на цифры и факты объяснил, почему воинственная риторика Лондона — лишь «бумажный лев» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на мадридском саммите НАТО отметилась очередными антироссийскими выпадами — в частности, заявив, будто мирные переговоры (об Украинском кризисе) возможны только после «поражения России».

С похожей эскападой выступил её шеф Борис Джонсон, пригрозив, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведёт лишь к усилению нестабильности в мире».

В свою очередь, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с опорой на цифры и факты объяснил, почему воинственная риторика Лондона — лишь «бумажный лев», прикрывающий плачевное состояние Соединённого Королевства:

— Будучи в конце XIX века первой экономикой мира (её доля ВВП составляла почти 25% от мирового), сейчас Великобритания занимает 9-е место, уступая своей бывшей колонии — Индии (3-е место), — отметил спикер в своём телеграм-канале.

Также Вячеслав Володин напомнил о давних традициях антироссийской политики Альбиона. Так, в Крымскую кампанию Англия вторглась на территорию России во главе целой коалиции европейских держав. Затем в русско-японскую войну Лондон поддерживал как Японию, так и боевиков-революционеров внутри России. Наконец, уже в XXI веке «Джон Буль» стал давать приют на берегах Темзы для северокавказских террористов и олигархов, сбежавших с народными деньгами.

При этом, по словам спикера, внешняя политика Соединённого Королевства отличается непоследовательностью: оно «то выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером».

— Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда, — подвёл итог Володин.

На этом фоне неудивительно, что важнейшая часть Великобритании, Шотландия, проявляет всё больше самостоятельности и анонсировала новый референдум о независимости на предстоящий 2023 год.