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Политика2 июля 2022 16:34

В Киеве задумались, почему оружие Украине поставляет не НАТО

Но найденный украинскими экспертами ответ далек от реальности
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Франция поставила Украине зенитные установки на колесном шасси гаубицы CAESAR.

Франция поставила Украине зенитные установки на колесном шасси гаубицы CAESAR.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине всерьез задумались, почему оружие им обещали конкретные страны Запада, а не блок НАТО. По мнению украинских специалистов в этой области, если бы вооружения шли через альянс, они уже давно были бы в боевых порядках ВСУ. Но этот вариант поставок, как решили эксперты Украины, заблокировали США. Интересной может показаться их аргументация.

- А вот оружие Украине направляют сами члены Альянса. Почему так происходит? Несколько собеседников ZN.UA утверждают: США сознательно сделали все, чтобы основная помощь Украине шла не через Альянс, а на двустороннем уровне. Таким образом американцы избежали конфликта внутри союза со странами, выступающими против поставок оружия Киеву (в частности с Венгрией), и сократили время принятия решений, - пишет киевский еженедельник "Зеркало недели". - Но уменьшая роль Альянса в обеспечении безопасности в Европе, сокращая сферу его ответственности до границ стран — членов союза, в Вашингтоне одновременно стремятся снизить раздражение Москвы, пытаясь уменьшить риск вооруженного конфликта между НАТО и РФ.

Можно было бы принять это объяснение, которое вполне устраивает Украину, если бы не два обстоятельства. У НАТО нет ни собственной армии, ни собственных вооружений. У альянса есть общее командование и стандарты, по которым действуют по приказам этого командования военные разных армий стран, входящих в НАТО, но собственных Вооруженных Сил у НАТО нет. Поэтому и поставлять Киеву НАТО из собственных резервов нечего по причине отсутствия таковых.

Но другая причина гораздо более важная. Большая часть поставляемых Киеву технической помощи и вооружений передается Украине не в качестве благотворительного безвозвратного дара или гранта, а в кредит. Американцы не зря приняли закон о ленд-лизе для Украины. На словах они заверяют в помощи во имя демократии, а в реальности уже подсчитали все проценты, которые будут им возвращены вместе с основной суммой долга, если Украина сохранится в качестве независимого государства. Еще и именно по этой причине они сделали ставку на Незалежную и сделают все, чтобы она сохранилась. Не будет Украины - заплачут американские денежки, а британские, немецкие и французские им дружно подпоют. Ведь финансы сейчас берутся из конкретных бюджетов конкретных стран. А НАТО само живет на взносы, которые на ее деятельность отчисляют страны – участницы альянса.

Сейчас каждая партия грузов, приходящих на Украину, четко зафиксирована: что, откуда, из какой страны, какая партия и какова ее стоимость. А если это будет обезличенный груз от какого-то НАТО, то какому НАТО надо будет что-то возвращать при самом оптимистичном сценарии для Незалежной?

Так что, безусловно, НАТО не горит желанием схлестнуться напрямую с Россией. Именно поэтому альянс не закрыл, к примеру, небо над Украиной. Но вот что касается поставок вооружений, то главные причины сложившейся ситуации лежат совсем в иной плоскости.

Вам еще платить будет надо, господа украинцы. И эти долги никто Украине просто так прощать не собирается.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ