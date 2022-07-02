В Киеве задумались, почему оружие Украине поставляет не НАТО

Франция поставила Украине зенитные установки на колесном шасси гаубицы CAESAR. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине всерьез задумались, почему оружие им обещали конкретные страны Запада, а не блок НАТО. По мнению украинских специалистов в этой области, если бы вооружения шли через альянс, они уже давно были бы в боевых порядках ВСУ. Но этот вариант поставок, как решили эксперты Украины, заблокировали США. Интересной может показаться их аргументация.

- А вот оружие Украине направляют сами члены Альянса. Почему так происходит? Несколько собеседников ZN.UA утверждают: США сознательно сделали все, чтобы основная помощь Украине шла не через Альянс, а на двустороннем уровне. Таким образом американцы избежали конфликта внутри союза со странами, выступающими против поставок оружия Киеву (в частности с Венгрией), и сократили время принятия решений, - пишет киевский еженедельник "Зеркало недели". - Но уменьшая роль Альянса в обеспечении безопасности в Европе, сокращая сферу его ответственности до границ стран — членов союза, в Вашингтоне одновременно стремятся снизить раздражение Москвы, пытаясь уменьшить риск вооруженного конфликта между НАТО и РФ.

Можно было бы принять это объяснение, которое вполне устраивает Украину, если бы не два обстоятельства. У НАТО нет ни собственной армии, ни собственных вооружений. У альянса есть общее командование и стандарты, по которым действуют по приказам этого командования военные разных армий стран, входящих в НАТО, но собственных Вооруженных Сил у НАТО нет. Поэтому и поставлять Киеву НАТО из собственных резервов нечего по причине отсутствия таковых.

Но другая причина гораздо более важная. Большая часть поставляемых Киеву технической помощи и вооружений передается Украине не в качестве благотворительного безвозвратного дара или гранта, а в кредит. Американцы не зря приняли закон о ленд-лизе для Украины. На словах они заверяют в помощи во имя демократии, а в реальности уже подсчитали все проценты, которые будут им возвращены вместе с основной суммой долга, если Украина сохранится в качестве независимого государства. Еще и именно по этой причине они сделали ставку на Незалежную и сделают все, чтобы она сохранилась. Не будет Украины - заплачут американские денежки, а британские, немецкие и французские им дружно подпоют. Ведь финансы сейчас берутся из конкретных бюджетов конкретных стран. А НАТО само живет на взносы, которые на ее деятельность отчисляют страны – участницы альянса.

Сейчас каждая партия грузов, приходящих на Украину, четко зафиксирована: что, откуда, из какой страны, какая партия и какова ее стоимость. А если это будет обезличенный груз от какого-то НАТО, то какому НАТО надо будет что-то возвращать при самом оптимистичном сценарии для Незалежной?

Так что, безусловно, НАТО не горит желанием схлестнуться напрямую с Россией. Именно поэтому альянс не закрыл, к примеру, небо над Украиной. Но вот что касается поставок вооружений, то главные причины сложившейся ситуации лежат совсем в иной плоскости.

Вам еще платить будет надо, господа украинцы. И эти долги никто Украине просто так прощать не собирается.