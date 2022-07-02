Достают осколки из груди: подростку, в руках которого взорвалась «электронка», провели две операции сразу

13-летний Сережа пострадал от взрыва электронной сигареты. Фото: предоставлены семьей.

26 июня 13-летний Сережа (имя ребенка изменено. - прим.автора) вышел от бабушки примерно в 20.45. Идти до дома, где он жил с мамой, было минут пять. Прошел по переходу под железной дорогой, вышел на тропинку. В руках крутил электронную сигарету, которую забрал у бабушки. В какой-то момент открыл ее крышку, и раздался взрыв.

- Эту штуку я нашла дня за 3-4 до его прихода в почтовом ящике. Знать не знала, что это такое, поэтому положила на подоконник на улице. Оттуда ее и забрал Сережа, - рассказала корреспонденту kp.ru бабушка мальчика Алла Алексеевна.

О ЧП она узнала от мамы Сережи – Анастасии. Когда взорвалась электронная сигарета, Сережа упал. К нему подбежали два парня, которые шли на тот момент мимо, помогли немного прийти в чувство. Подросток позвонил маме, через пару минут она уже была на месте, вызвала «Скорую помощь», которая сначала отвезла его в больницу в Химках. Оттуда Сережу позже перевели в Москву – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

- Два зуба отколоты, пострадали губы, нос, хорошо, что до глаз не дошло, - перечисляет травмы внука Алла Алексеевна. – Но не это самое страшное. На трех пальцах левой руки – ожоги почти до кости, в груди – осколки от этой сигареты. 2 июля ему провели сразу две операции: пересадку кожи с плеча на пальцы и извлечение осколков.

Сколько займет выздоровление и восстановление ребенка, сказать не может никто, но очевидно, что очень долго. Так кто будет за все это платить? Кто виноват в произошедшем?

- Я попросила соседей, и они смогли восстановить записи с камеры видеонаблюдения на калитке, по которым видно: сигарету подбросили днем 18 июня. На видео – человек в толстовке с капюшоном и с рюкзаком с серыми полосками. Лица не видно. Но ножки тоненькие – будто это девушка, а не парень. Я не знаю, кто это. Сережа тоже, - признается Алла Алексеевна.

Выяснить это предстоит следователям. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (наказание по ней - до 2 лет лишения свободы).

Адвокат Константин Ерохин сообщил, что родители ребёнка намерены добиваться привлечения всех виновных лиц к ответственности. Сейчас правоохранителями проводится экспертиза причин взрыва устройства, в зависимости от ее результатов будет понятно кто виноват в произошедшем - производитель (импортёр) электронной сигареты или человек, подбросивший ее в почтовый ящик.