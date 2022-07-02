Герои спецоперации «Z»: старший сержант Прокопченко победил в бою превосходящего силами противника

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим. Командиры делают все, чтобы выполнить приказ, но сохранить жизни и силы бойцов. Впереди еще много работы.

«Воевать не числом, а умением», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Победить не берусь, перехитрить попробую», - писал русский полководец Михаил Кутузов.

УНИЧТОЖИЛ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПО КООРДИНАТАМ РАЗВЕДКИ

Капитан Илья Кабельков

Капитан Илья Кабельков. Фото: Минобороны РФ

«Командир минометной батареи капитан Илья Кабельков в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик вместе со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке наступления российских войск минометным огнем.

В ходе ведения разведки передовая группа обнаружила скрытый опорный пункт противника на удалении 5 километров от линии соприкосновения, о чем командир группы незамедлительно проинформировал капитана Кабелькова по средствам радиосвязи и сообщил координаты. Приняв информацию, Илья, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и организовал грамотное управление минометным огнем своего подразделения. Прицельным минометным огнем опорный пункт националистов вместе с личным составом был полностью уничтожен».

ЛИШИЛ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ АРТИЛЛЕРИИ

Капитан Александр Сысоев

Капитан Александр Сысоев. Фото: Минобороны РФ

Командир реактивного артиллерийского взвода капитан Александр Сысоев выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного из-под контроля украинских националистов. Боевики, желая вернуть утраченные позиции, предприняли попытку атаки позиций российской группировки войск с поддержкой артиллерии и минометов. Оценив ситуацию, капитан Сысоев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов. Прицельным огнем было уничтожено 2 самоходные артиллерийские установки противника. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Александра Сысоева существенно утратили боевую способность, что привело к контрнаступлению российских подразделений. Лишенный артиллерийской поддержки противник спешно покинул занимаемые позиции».

ПОБЕДИЛ В БОЮ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

Старший сержант Виктор Прокопченко

Старший сержант Виктор Прокопченко. Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Виктор Прокопченко организовал боевое охранение подступов к району прибытия колонн. В ходе наблюдения Виктор обнаружил среди деревьев в лесу диверсионно-разведывательную группу националистов, значительно превосходящую числом группу охранения. Не растерявшись в сложившейся ситуации, старший сержант Прокопченко, организовал оборону в ожидании прибытия подкрепления и вступил в бой с вооруженными радикалами. Не ожидая организованного отпора со стороны российских военнослужащих, противник спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. После скоротечного боя, старший сержант Прокопченко осуществил регулирование и направление колонн батальонно-тактической группы полка, вышедшей к месту дальнейшего выполнения боевых задач.

Хладнокровие и решительность старшего сержанта Виктора Прокопченко позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность движения подразделений батальонно-тактической группы без потерь среди личного состава».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы обеспечили безопасность 15 гуманитарных колонн МЧС России, которые доставили более 240 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Росгвардия

«Свыше 34 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Кроме того военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социальных пособий более 10 тысячам мирных жителей. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавались в Мелитополе, Геническе, Херсоне, Токмаке, Бердянске, Таврийске, Новой Каховке, Скадовске и других населенных пунктах.», - перечислили в Росгвардии.

Также при проведении адресных мероприятий в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей подразделениями Росгвардии изъято 11 гранатометов, 65 единиц огнестрельного оружия, более 15 тысяч патронов к различным видам стрелкового оружия, 26 гранат, 14 мин, 4 противотанковых ракеты, 11 артиллерийских снарядов и 2 самодельных взрывных устройства.

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