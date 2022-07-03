В Израиле премьера мультика стала причиной массовых беспорядков

Достать билеты на показ анимационных историй про миньонов практически невозможно из-за очень большого спроса

Премьера новой серии мультфильма о миньонах привела в Израиле к беспорядкам – об этом сообщили из кинотеатров сразу нескольких городов. В отдельных случаях показ картины был остановлен.

Причиной беспорядков стал новый челлендж из TikTok: многие зрители пришли на премьеру мультика в нарядной одежде, а после начала сеанса начали выбегать к экрану, петь гимн и разбрасывать поп-корн.

Для наведения порядка в некоторых случаях даже пришлось вызывать полицию. Правда, при решении большинства проблем кинотеатры обошлись силами собственных охранников.

Позже выяснилось, что не совсем адекватное поведение зрителей было вызвано всего лишь желанием сделать эффектные фото и видео во время премьерного показа мультфильма.

В одной из сетей кинотеатров заявили, что в связи с поведением посетителей кинозалов администрация была вынуждена увеличить штат охранников.

Сами же зрители жалуются на то, что достать билеты на показ анимационных историй про миньонов практически невозможно из-за очень большого спроса.