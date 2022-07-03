Минобороны Росссии: украинские националисты стали запускать беспилотники под прикрытием воздушных шаров

Станции дальней разведки обнаружения целей засекает беспилотник противника. После захвата цели захвачена, оператор сопровождает ее

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1430 беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего их сбивают зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны (ПВО), что круглосуточно держат над войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

"Система противовоздушной обороны знает каждого «воздушного врага» в лицо – это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, и, конечно же, беспилотные летательные аппараты (БЛА). ЗРК «Тор-М1» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов", - комментируют кадры в Минобороны России.

Станции дальней разведки обнаружения целей засекает беспилотник противника. После захвата цели захвачена, оператор сопровождает ее. Чтобы убедиться в намерениях неприятеля, расчет дает подойти беспилотнику поближе после чего наносится удар ракетой. На камере объективного контроля виден беззвучный хлопок. Так выглядит точное попадание.

Потеряв 1430 беспилотников украинские националисты пытаются сохранить оставшиеся для разведки и корректировки огня. Но их хитрость российские военнослужащие раскусили.

«Беспилотники они (украинские националисты – прим.) запускали под прикрытием воздушных шаров. Мы их раскрыли. Воздушный шар идет по направлению ветра с определенной скоростью, а беспилотник все равно меняет траекторию, скорость, высоту. Визуально наблюдаем их в телевизионно-оптический визир. Стали ближе подпускать и убедились, что они запускают беспилотники под прикрытием воздушных шаров», - сказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона Андрей.

За время выполнения задач боевой расчет Андрея поразил более 70 целей.

«Это низколетящие БЛА, либо наоборот – летящие на очень большой высоте. Уничтожаем одной или двумя ракетами, в зависимости от важности цели, т.е. несет она с собой бомбовую нагрузки, либо просто проводит видеозапись. Пехотные подразделения обращаются к нам. По команде старшего руководителя мы выезжаем и уничтожаем БЛА, не давая вести корректировку огня, тем самым сохраняем жизнь. Говорят слова благодарности, потому что точным попаданием уничтожаем БЛА противника», - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК «Тор-М1» Анатолий.

Позиции расчетам ЗРК «Тор-М1» приходится менять по несколько раз за смену. Разведка ВСУ, прежде всего беспилотники, ведет настоящую охоту и за комплексами. Но, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму. «Тор-М1» в состоянии работать даже в движении: достаточно поднять антенну, найти цель и вот – установка готова к залпу.