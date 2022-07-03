В Чувашии открыт мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей»

Фото: предоставлено пресс-службой

В России существует множество памятников воинам, героям Великой Отечественной войны. А сейчас в Чувашии открыли первый мемориал подобного масштаба, посвящённый трудовому подвигу обычных жителей СССР. Он возведен Российским военно-историческим обществом, председателем которого уже много лет является Владимир Мединский.

На открытии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Журавлев, Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, труженики тыла – строители Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, члены поисковых отрядов и представители трудовых династий.

Игорь Комаров зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по случаю открытия Всероссийского форума городов трудовой доблести - 2022.

- С первых дней войны весь наш народ, плечом к плечу поднялся на защиту Родины. Огромный вклад в Великую Победу внесли труженики тыла. В знак глубочайшего уважения и благодарности тем, кто в суровых условиях работал на оборонных и промышленных предприятиях, на транспорте и в шахтах, не щадя себя и своей жизни — обеспечивал фронт всем необходимым — было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести». Столица Чувашской Республики по праву удостоена этой высокой чести. Заводы, эвакуированные в Чебоксары, производили боеприпасы и аппаратуру для морской и авиационной техники, продовольствие и одежду для бойцов. Особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны. Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. И сегодня, в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Уверен, что возведение этого величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодёжи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Передала приветствие и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

- На фронте люди всех национальностей и вероисповеданий героически сражались за каждую пядь родной земли. В тылу женщины и дети самоотверженным трудом приближали победу. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков сказал: «Тыл – это половина победы».

А помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимира Мединский в своем приветствии сказал: «Построенные вручную, в минимальные сроки, с привлечением рекордного числа строителей, Сурский и Казанский оборонительные рубежи стали символом трудового подвига народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в октябре 1941-го, на строительство мобилизовали всех, кто мог держать в руках лопату и лом. Несмотря на тяжелейшие условия – морозы до минус 45 градусов, задание Государственного комитета обороны было выполнено в срок. Все участники тех событий – настоящие герои!»

Дорогими гостями церемонии стали участники строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Павловна Тафаева принимала участие в строительстве Казанского рубежа, когда ей было 8-9 лет. Она рассказала: «Сразу после школы ходили рыть противотанковые траншеи, растаскивали землю на поверхности. Брали с собой горячую воду, чтобы как-то согреться, поить тех, кто с утра работал. Много школьников участвовало. До вечера со взрослыми копали. Было тяжело, но терпели. Такой памятник нужен, чтобы сохранить память о нашем поколении».

Фото: предоставлено пресс-службой

А Раисе Василевской было 14, когда началась война. Она участвовала в строительстве оборонительной линии Казанских рубежей. «Работать было очень трудно, работали без отдыха, стояли стойкие морозы под сорок градусов. Трудились с раннего утра и до наступления темноты, возвращались поздно вечером. Орудиями труда были лопаты, мотыги, колуны и небольшие ломы, которые приходилось приносить с собой, – вспоминает Раиса Егоровна. – Памятник обязательно нужен, чтобы сохранить память, что в Чувашии в годы войны путем неимоверных усилий строили такие объекты».

Создание мемориала «Строителям безмолвных рубежей» было инициировано Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Мемориал возведен Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура». По итогам конкурса на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей» победителем признан архитектор Константин Фомин – автор Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории региона.