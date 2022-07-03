Михаил Тимошенко: У Украины было 300 "Точек У" перед спецоперацией

ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса комплексами Точка-У. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Белгороде, по словам его губернатора, в результате ночной воздушной атаки со стороны Украины есть разрушения, погибли четыре местных жителя, повреждены десятки домов.

«КП» обратилась за комментарием к полковнику запаса, военному эксперту Михаилу Тимошенко:

- Так чем ударили по Белгороду — старыми советскими «Ураганами» или новыми американскими Хаймерсами, или Точками-У?

- Не думаю, что Хаймерсами. Белгород ближе всех из российских областных центров к украинской границе. Могли использовать "Ураган", могли «Смерч».

- Какая у них дальность?

- У «Урагана» до 35 км. У «Смерча» — до 80. Посмотрите расстояние от Белгорода до украинской границы. Вопрос — что у них осталось в качестве боезапаса? Украина в 90-е получила набор вооружений от трех округов - от Киевского, Прикарпатского и Одесского, а также от двух групп войск — в Германии и Венгрии плюс из Болгарии. Это вооружения на 5 млн человек. И они, конечно, продавали все, что могли. А вот как они обслуживали оставшееся оружие и как его хранили — на это никто ответить не сможет. Никто не рассчитывал, что это вооружение будет 50 лет под открытым небом лежать.

- Например, что?

- С теми же Точками У - у Киева их было около 300 штук. Их столько было до 2022-го. В каком состоянии они дошли до сегодняшнего дня — можно только гадать. То не долетает, то бахается явно не туда. Можно предположить, что треть этих систем— нерабочая. Или не вытягивает ТТХ. А ты гадай — и перехватывай.

- Что значит такое число пораженных домов в Белгороде?

- Вопрос - что значит «пораженный дом»? Он разрушен или окна в домах выбиты? 11 многоэтажек прозвучало сначала. А потом стали говорить про выбитые стекла. Пока точку падения не найдут - воронка там или только либо корпус кассетного снаряда — нельзя давать ответы определенные.

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