Акулы убивают людей в Хургаде: Десять важных правил для туристов

В 9 случаях нападений из 10 человек сам спровоцировал нападение акулы. Фото: Shutterstock

К сожалению, в Египте опять трагедия: вслед за первым нападением на женщину в Хургаде акула снова напала на купальщицу. И снова со смертельным исходом...

Инструктор по дайвингу Дмитрий Челноков, который уже много лет работает в Хургаде, рассказал, что делать, чтобы не спровоцировать нападение акул.

Дополнительные советы дают эксперты — ихтиологи и консультанты по жизни акул — с сайта «Лагуна акул»: И напоминают «В 9 случаях нападений из 10 пострадавшими была нарушена, как минимум, одна из нижеследующих заповедей».

1. Не плавайте в мутной воде.

Это вам в ней ничего не видно, а для акулы на охоте низкая видимость – это отличные условия.

2. Забудьте о романтике — нет купаниям на закате и рассвете.

Ранее в Египте регистрировались случаи нападения акул на парочки молодоженов, которые купались в лучах заходящего солнца. Правда, они не знали, что именно в это время (а еще на заре) хищники проявляют наивысшую активность.

3. Не находитесь в воде слишком долго.

Иначе акула может принять вас за одного из морских обитателей, которыми она питается, скажем, за котика или морскую черепаху.

4. Не совершайте во время купания чересчур резких движений.

Плеск, визг и шум — все это может привлечь повышенное внимание хищника.

5. Старайтесь плавать в компании.

Акулы предпочитают охотиться на отбившихся от стаи животных. Одиноко плавающий человек тоже может напомнить ей такого. Да и по статистике, чаще всего жертвами становятся одиночные купальщики.

6. С ранками и месячными в воду вход воспрещен.

Вам кажется ерунда, но и мизерные доли попавшей в воду крови способны вызвать интерес акулы, даже если они на далеком расстоянии. Дамы, в критические дни сидите на берегу! Акулы вас учуют.

7. Купайтесь дальше от рыбацких мест.

Если рядом рыбаки, а вы решили искупаться, то помните: аромат свежей рыбы почти гарантированно соберет стайку заинтересованных акул.

8. Мелководье — не повод расслабиться.

Многие хищники могут атаковать практически у самого берега, выпрыгнув из воды и утащив жертву.

9. Купальники — темных тонов.

Для купания и дайвинга выбирайте костюмы в темных тонах. Контрастные сочетания, светлая палитра и яркие расцветки — все это «признаки» неосторожной рыбы. И все свои блестящие украшения тоже оставляйте в номере гостиницы. Помните — любой источник яркого и светлого привлечет акулу.

10. Не прикармливайте акул во время водных путешествий!

Сегодня вы угостили хищника свежей рыбкой, а завтра он в ожидании очередной порции корма заплывет на территорию пляжа. И тогда кормом можете стать вы...

КСТАТИ

Виноваты утонувшие овцы?

Несколько лет назад в Египте также была серия нападений на купальщиков, несколько из которых закончились смертельным исходом. Тогда местные жители и туристы обвиняли во всем затонувшее судно, на котором везли тысячи овец.

Что интересно: в этом году российская диаспор, живущая в Египте, также поделилась тем, что несколько дней назад у Хургады затонуло судно с овцами.

Видимо, как и много лет назад, акулы, расправившись с овцами, пришли за «добавкой» к пляжам...