Анекдоты: Все врачи пишут гениальную прозу, но только у Чехова и Булгакова почерк сумели расшифровать

- Опишите свою жизнь в трех словах.
- Можно в двух?
- Давайте.
- Почему я?!
* * *
На свадьбе метательницы молота незамужние подруги невесты ловили букет на другом конце города.
* * *
Из индийского фильма:
- Я должна тебе сказать правду. Папа, я не твоя дочь!
- Как?!
- Тебя подменили, когда ты забирал меня из роддома!
* * *
- Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, как-то не впечатлились...
- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то не Газпром.
* * *
Замок сэра Генри, Баскервиль-Холл.
Дворецкий Бэрримор вводит в гостиную здоровенного детину, внешним обликом и повадками похожего на медведя.
- Наконец-то, сэр, у нас появилась возможность покончить с этой ужасной собакой, проклятием рода Баскервилей!
- Надеюсь... Но я как-то иначе представлял себе знаменитого сыщика Шерлока Холмса!
- Это не мистер Холмс, сэр, а мистер Герасим из России. Вы же сами просили пригласить лучшего европейского эксперта!
* * *
Когда моему младшему брату был год, он уже знал команды «сидеть», «дай лапу» и «голос». За что я крупно получал от родителей.
* * *
Сначала мама тебе говорит: «Ешь все, чтобы вырасти здоровой и сильной!»
А потом: «Ты посмотри на себя, ты же просто жирная корова!»
* * *
- Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.
- А что у вас за профессия?
- Снайпер.
* * *
Стояла на кухне, готовила. Подходит дочь и говорит:
- Мамочка, когда я буду работать - я буду тебе и продукты покупать, и «коммуналку» оплачивать!
Я аж прослезилась.
Ей 29 лет.
* * *
У меня из смартфона пропал шагомер. Наверное, он, проанализировав мою активность за последние 2 месяца, решил, что я умер, и самоудалился.
* * *
- Ну и куда теперь труп денем?
- Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?
* * *
Никогда не пейте за рулем. Потому что когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, - виноватым окажетесь вы.
* * *
В школьном сочинении было задание раскрыть тему «Что бы я сделал, если бы на время стал премьер-министром?». Тему все раскрыли по-разному.
Но заключение в сочинении было у всех одно: «И хрен вы потом меня найдете».
* * *
А у вас тоже в шкафу висит одежда, которую вы не носите, а та, которую носите, висит на спинке стула, на двери, на спинке кровати, в общем, где угодно, но только не в шкафу?