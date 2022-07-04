Анекдоты: Все врачи пишут гениальную прозу, но только у Чехова и Булгакова почерк сумели расшифровать

- Опишите свою жизнь в трех словах.

- Можно в двух?

- Давайте.

- Почему я?!

* * *

На свадьбе метательницы молота незамужние подруги невесты ловили букет на другом конце города.

* * *

Из индийского фильма:

- Я должна тебе сказать правду. Папа, я не твоя дочь!

- Как?!

- Тебя подменили, когда ты забирал меня из роддома!

* * *

- Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, как-то не впечатлились...

- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то не Газпром.

* * *

Замок сэра Генри, Баскервиль-Холл.

Дворецкий Бэрримор вводит в гостиную здоровенного детину, внешним обликом и повадками похожего на медведя.

- Наконец-то, сэр, у нас появилась возможность покончить с этой ужасной собакой, проклятием рода Баскервилей!

- Надеюсь... Но я как-то иначе представлял себе знаменитого сыщика Шерлока Холмса!

- Это не мистер Холмс, сэр, а мистер Герасим из России. Вы же сами просили пригласить лучшего европейского эксперта!

* * *

Когда моему младшему брату был год, он уже знал команды «сидеть», «дай лапу» и «голос». За что я крупно получал от родителей.

* * *

Сначала мама тебе говорит: «Ешь все, чтобы вырасти здоровой и сильной!»

А потом: «Ты посмотри на себя, ты же просто жирная корова!»

* * *

- Мне нравится моя работа. Часто езжу в разные интересные места, встречаюсь с представителями самых разных слоев общества, вижу людей в необычном ракурсе.

- А что у вас за профессия?

- Снайпер.

* * *

Стояла на кухне, готовила. Подходит дочь и говорит:

- Мамочка, когда я буду работать - я буду тебе и продукты покупать, и «коммуналку» оплачивать!

Я аж прослезилась.

Ей 29 лет.

* * *

У меня из смартфона пропал шагомер. Наверное, он, проанализировав мою активность за последние 2 месяца, решил, что я умер, и самоудалился.

* * *

- Ну и куда теперь труп денем?

- Петрович, ты можешь просто, без приколов, положить курицу в морозильник?

* * *

Никогда не пейте за рулем. Потому что когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, - виноватым окажетесь вы.

* * *

В школьном сочинении было задание раскрыть тему «Что бы я сделал, если бы на время стал премьер-министром?». Тему все раскрыли по-разному.

Но заключение в сочинении было у всех одно: «И хрен вы потом меня найдете».

* * *

А у вас тоже в шкафу висит одежда, которую вы не носите, а та, которую носите, висит на спинке стула, на двери, на спинке кровати, в общем, где угодно, но только не в шкафу?