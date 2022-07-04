Байден бойко на карте покажет, Джонсон в роли Котовского, вкушение традиционного салата, поляк и украинец отмазывают Мельника

Президент США перепутал Швецию со Швейцарией. Фото: REUTERS

На съезде НАТО вождь свободного мира Д. Байден допустил очередной ляпсус, объяснив его сложным международным положением. Желая объявить о прирастании НАТО Швецией, он заговорил о Швейцарии, но быстро поправился: «Швейцарии, мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции».

Ошибка достаточно невинная...

Да и вообще западные державцы были озабочены скорее не расширением альянса, но тем, в каком виде запечатлеться на публике. Поскольку премьер ее величества Борис Джонсон предложил всем разоблачиться, дабы посрамить всеобщего досадчика В. В. Путина. Хотя сам досадчик отнесся к этой идее равнодушно, заметив лишь, что зрелище было бы недостаточно аппетитным.

Тут можно возразить, что Джонсон со сторонниками и не планировали прельстить В. В. Путина своей юной красой, задача была в том, чтобы по примеру красного командира Г. И. Котовского победить неприятеля голой атакой. 30 мая 1920 г. в местечке Ольшанка Киевской губ. бригада Котовского купала коней, и в этом момент к ним подкрались поляки. Комбриг скомандовал: «По коням! Не одеваться! Марш за мной! Шашки наголо!» Поляки были не в силах устоять перед натиском голых всадников и в панике бежали. Британцы, очевидно, рассчитывали аналогичным образом сокрушить силы российского агрессора.

Д. Байден допустил очередной ляпсус, объяснив его сложным международным положением. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЪЕЛ - И ПОРЯДОК!

Кроме вопросов гардероба (точнее - отсутствия такового), в ходе исторического пленума решались вопросы гастрономической борьбы. В первый день работы пленума в буфете подавался «русский салат» - так на Западе принято именовать наш салат оливье. Затем руководству донесли о политической ошибке, и на второй день оливье был переименован в «салат традиционный».

Такое бывало и в советское время, когда французская булка стала городской, лимбургский сыр - дорогобужским, а любезная еврею «гефелте фиш» стала «рыбой фаршированной национальной».

Впрочем, еще Екатерина Великая писала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано».

То же самое можно сказать и о шефе-идеологе, секретаре ЦК КПСС М. А. Суслове. Если порыться в архивах ЦК, открывается, что почти всякое западное начинание было уже им рассмотрено.

ВАСИЛЬЕВ ПРОКЛЯЛ ЕФРЕМОВА

Новое является хорошо забытым старым, и когда речь идет о русофобии, а также об истории Великой

Отечественной войны. Бывший главный редактор «Коммерсанта», затем продюсер сценическо-поэтического начинания «Гражданин поэт», а ныне почивающий на заслуженных лаврах житель Юрмалы А. В. Васильев не потерял духовной связи с Родиной и упорно мыслит о ее благе: «У Советского Союза был шанс проиграть войну Гитлеру. А потом объединенные силы рано или поздно все равно победили бы и Гитлера, и Сталина. И если бы Россия осталась проигравшей в той войне, она бы жила, как сейчас Германия, например, или Япония, проигравшие страны. Только разгром войск может дать России что-то хорошее. Соответственно, Нюрнбергский процесс, и поехали».

Конечно, и В. И. Ленин мечтал о поражении России в мировой войне и превращении войны империалистической в войну гражданскую, но до энтузиазма милого Васи и Владимиру Ильичу было далеко.

При этом если об одном из членов тройственного «Гражданина поэта» - Д. Л. Быкове многоглаголивый А. В. Васильев ничего не сказал, хотя теперь им, казалось бы, совсем нечего делить. И один мечтает о поражении России, и другой. Но, возможно, тут личные счеты, объясняемые дурным характером, - с творческими личностями так часто бывает.

Другое дело - артист-чтец М. О. Ефремов, уже второй год отбывающий срок в белгородской колонии. Вроде бы судьба бывшего творческого соратника должна вызывать сочувствие, тем более что Ефремова погубило пьянство, которому и сам продюсер не чужд. Но нет - Васильев проклял артиста, поскольку тот не возвысил голоса против российской агрессии, а отнесся к ней с пониманием. «Он предал меня лично. Предал мою дочь, моего сына…». Дело в том, что Васильев-младший «Вытаскивал Мишу, тащил по пляжам в Юрмале, затаскивал в багажник. Для него Миша был как бы родной человек» - и вот не проклял В. В. Путина.

Предательство почти родственника - вещь тяжелая, можно даже сказать, ужасная, непонятно лишь, почему нетрезвого М. О. Ефремова во время его отдыха в Юрмале нужно было транспортировать в автомобильном багажнике. Что-то в этом есть мрачное.

РОБИН БАНДЕРА

У творческого коллектива «Гражданина поэта» не получилось сохранить былую дружбу - «Да, Петька, раскидала нас жизнь». Остается утешаться тем, что главы дипведомств Польши и Украины Збигнев Рау и Д. И. Кулеба по-прежнему милеют к товарищу людскою лаской, несмотря на его ошибки. Теперь неуемный и полномочный посол Украины в Берлине А. Я. Мельник в беседе с немцами объявил героя Украины Степана Бандеру тогдашним Робин Гудом. Возможно, Мельник имел в виду, что Робин Гуд присваивал имущество уничтоженных евреев и раздавал его украинскому народу. Тем не менее посол в очередной раз поставил в неудобное положение всех.

И немцев, поскольку восхваление им пронацистского живодера ставит полностью преодолевший нацизм народ Германии в неудобное положение и даже вызывает вопрос: «Да точно ли немцы преодолели нацизм, когда они такое восхваление позволяют?» И поляков, поскольку Робин Гуд не жалел не только евреев. Жители Волыни тоже имеют что вспомнить про героев Украины. И самих украинцев, потому что Бандера, может, и герой, «но, однако, не подходит это дело к моменту».

Впрочем, искусные дипломаты сумели найти выход из неприличной ситуации. «Министры иностранных дел Польши и Украины сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником является его личным мнением».

Теперь будем знать, что прежняя аксиома дипломатии - «посол не имеет своего личного мнения и всегда говорит от имени своего суверена и по его поручению» - отныне устарела и посол может нести все, что придет ему в голову.