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Общество3 июля 2022 22:04

Байден бойко на карте покажет, Джонсон в роли Котовского, вкушение традиционного салата, поляк и украинец отмазывают Мельника

Публицист Максим Соколов подводит на kp.ru итоги ушедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
Президент США перепутал Швецию со Швейцарией.

Президент США перепутал Швецию со Швейцарией.

Фото: REUTERS

На съезде НАТО вождь свободного мира Д. Байден допустил очередной ляпсус, объяснив его сложным международным положением. Желая объявить о прирастании НАТО Швецией, он заговорил о Швейцарии, но быстро поправился: «Швейцарии, мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции».

Ошибка достаточно невинная...

Да и вообще западные державцы были озабочены скорее не расширением альянса, но тем, в каком виде запечатлеться на публике. Поскольку премьер ее величества Борис Джонсон предложил всем разоблачиться, дабы посрамить всеобщего досадчика В. В. Путина. Хотя сам досадчик отнесся к этой идее равнодушно, заметив лишь, что зрелище было бы недостаточно аппетитным.

Тут можно возразить, что Джонсон со сторонниками и не планировали прельстить В. В. Путина своей юной красой, задача была в том, чтобы по примеру красного командира Г. И. Котовского победить неприятеля голой атакой. 30 мая 1920 г. в местечке Ольшанка Киевской губ. бригада Котовского купала коней, и в этом момент к ним подкрались поляки. Комбриг скомандовал: «По коням! Не одеваться! Марш за мной! Шашки наголо!» Поляки были не в силах устоять перед натиском голых всадников и в панике бежали. Британцы, очевидно, рассчитывали аналогичным образом сокрушить силы российского агрессора.

Д. Байден допустил очередной ляпсус, объяснив его сложным международным положением.

Д. Байден допустил очередной ляпсус, объяснив его сложным международным положением.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЪЕЛ - И ПОРЯДОК!

Кроме вопросов гардероба (точнее - отсутствия такового), в ходе исторического пленума решались вопросы гастрономической борьбы. В первый день работы пленума в буфете подавался «русский салат» - так на Западе принято именовать наш салат оливье. Затем руководству донесли о политической ошибке, и на второй день оливье был переименован в «салат традиционный».

Такое бывало и в советское время, когда французская булка стала городской, лимбургский сыр - дорогобужским, а любезная еврею «гефелте фиш» стала «рыбой фаршированной национальной».

Впрочем, еще Екатерина Великая писала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано».

То же самое можно сказать и о шефе-идеологе, секретаре ЦК КПСС М. А. Суслове. Если порыться в архивах ЦК, открывается, что почти всякое западное начинание было уже им рассмотрено.

ВАСИЛЬЕВ ПРОКЛЯЛ ЕФРЕМОВА

Новое является хорошо забытым старым, и когда речь идет о русофобии, а также об истории Великой

Отечественной войны. Бывший главный редактор «Коммерсанта», затем продюсер сценическо-поэтического начинания «Гражданин поэт», а ныне почивающий на заслуженных лаврах житель Юрмалы А. В. Васильев не потерял духовной связи с Родиной и упорно мыслит о ее благе: «У Советского Союза был шанс проиграть войну Гитлеру. А потом объединенные силы рано или поздно все равно победили бы и Гитлера, и Сталина. И если бы Россия осталась проигравшей в той войне, она бы жила, как сейчас Германия, например, или Япония, проигравшие страны. Только разгром войск может дать России что-то хорошее. Соответственно, Нюрнбергский процесс, и поехали».

Конечно, и В. И. Ленин мечтал о поражении России в мировой войне и превращении войны империалистической в войну гражданскую, но до энтузиазма милого Васи и Владимиру Ильичу было далеко.

При этом если об одном из членов тройственного «Гражданина поэта» - Д. Л. Быкове многоглаголивый А. В. Васильев ничего не сказал, хотя теперь им, казалось бы, совсем нечего делить. И один мечтает о поражении России, и другой. Но, возможно, тут личные счеты, объясняемые дурным характером, - с творческими личностями так часто бывает.

Другое дело - артист-чтец М. О. Ефремов, уже второй год отбывающий срок в белгородской колонии. Вроде бы судьба бывшего творческого соратника должна вызывать сочувствие, тем более что Ефремова погубило пьянство, которому и сам продюсер не чужд. Но нет - Васильев проклял артиста, поскольку тот не возвысил голоса против российской агрессии, а отнесся к ней с пониманием. «Он предал меня лично. Предал мою дочь, моего сына…». Дело в том, что Васильев-младший «Вытаскивал Мишу, тащил по пляжам в Юрмале, затаскивал в багажник. Для него Миша был как бы родной человек» - и вот не проклял В. В. Путина.

Предательство почти родственника - вещь тяжелая, можно даже сказать, ужасная, непонятно лишь, почему нетрезвого М. О. Ефремова во время его отдыха в Юрмале нужно было транспортировать в автомобильном багажнике. Что-то в этом есть мрачное.

РОБИН БАНДЕРА

У творческого коллектива «Гражданина поэта» не получилось сохранить былую дружбу - «Да, Петька, раскидала нас жизнь». Остается утешаться тем, что главы дипведомств Польши и Украины Збигнев Рау и Д. И. Кулеба по-прежнему милеют к товарищу людскою лаской, несмотря на его ошибки. Теперь неуемный и полномочный посол Украины в Берлине А. Я. Мельник в беседе с немцами объявил героя Украины Степана Бандеру тогдашним Робин Гудом. Возможно, Мельник имел в виду, что Робин Гуд присваивал имущество уничтоженных евреев и раздавал его украинскому народу. Тем не менее посол в очередной раз поставил в неудобное положение всех.

И немцев, поскольку восхваление им пронацистского живодера ставит полностью преодолевший нацизм народ Германии в неудобное положение и даже вызывает вопрос: «Да точно ли немцы преодолели нацизм, когда они такое восхваление позволяют?» И поляков, поскольку Робин Гуд не жалел не только евреев. Жители Волыни тоже имеют что вспомнить про героев Украины. И самих украинцев, потому что Бандера, может, и герой, «но, однако, не подходит это дело к моменту».

Впрочем, искусные дипломаты сумели найти выход из неприличной ситуации. «Министры иностранных дел Польши и Украины сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником является его личным мнением».

Теперь будем знать, что прежняя аксиома дипломатии - «посол не имеет своего личного мнения и всегда говорит от имени своего суверена и по его поручению» - отныне устарела и посол может нести все, что придет ему в голову.

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