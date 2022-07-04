Вузы Чехии начали ограничивать возможность учебы для студентов из России

Вузы страны обладают достаточно большой автономией и вольны в принятии решения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство образования Чехии разослало университетам страны письмо с призывом прервать обучение российских студентов на технических специальностях. Будущим кибернетикам, айтишникам и многим другим придется уехать домой. Но есть и опция: нужно официально заявить о своем несогласии с политикой России и на этих условиях продолжить обучение.

– Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью, – заявили в Минобразования Чехии.

Вместе с тем, в министерстве признали, что вузы страны обладают достаточно большой автономией и вольны в принятии решения – их не могут заставить поступить так или иначе, поэтому письмо имеет рекомендательный характер.

С другой стороны, непокорных, если вдруг такие найдутся, пугают потерей международного авторитета.

Далеко не всем руководителям высших учебных заведений распоряжение министерства пришлось по нраву, поэтому начались поиски обхода санкционных требований. Так, в Чешском техническом университете предложили российским студентам написать письмо с изложением своей «антивоенной позиции». В дальнейшем эти письма будут направлены для рассмотрения в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии и, возможно, их авторам будет дано разрешение остаться в стране.

Именно «возможно», поскольку дистанцирование от действий правительства своей родины не является для студентов залогом продолжения учебы – никто досконально не знает, что русофобы в правительстве придумают в следующий раз.

А в одном лишь Чешском техническом университете на данный момент обучается около 800 россиян.

– Мы пытаемся найти способ выполнить условия санкций против России и в то же время позволить российским студентам продолжить обучение. Мы определенно хотим предотвратить принудительное возвращение студентов в РФ из-за санкций, – рассказали журналистам в администрации вуза.