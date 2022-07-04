Библейская напасть: На западе США - нашествие «мормонских сверчков»

Само название этих насекомых появилось в XIX веке, когда прожорливые сверчки разорили мормонских поселенцев в штате Юта Фото: REUTERS

Фермеры Орегона сражаются с тучами гигантских насекомых, известных под названием «мормонских сверчков» – крупных насекомых (до 8 сантиметров в длину), которые путешествуют многомиллионными стаями, уничтожая на своем пути практически всю растительность.

Само название этих насекомых появилось в XIX веке, когда прожорливые сверчки разорили мормонских поселенцев в штате Юта.

Министерство сельского хозяйства США ежегодно тратит огромные суммы на борьбу с вредителями, которые не только уничтожают посевы, но и вызывают эрозию почвы, оставляя землю без защитного растительного покрова.

По мнению экспертов, под воздействием многомиллионных кочующих орд насекомых изменяется даже характер стока воды и круговорота питательных веществ, сообщает JPost.

Только в прошлом году в штате Орегон было выделено около $5 миллионов на борьбу со сверчками, но засуха, которая уже долгое время длится в регионе, не позволяет ученым эффективно бороться с насекомыми.

Один из фермеров назвал масштабы нынешнего нападения насекомых «поистине библейскими», намекая на описанную в священной книге одну из казней египетских – небывалое нашествие саранчи.