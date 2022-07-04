Использовали и выбросили: предавшая Россию и сбежавшая журналистка лишилась всего

Марина неоднократно подчеркивала, что наполовину является украинкой, и даже говорила о желании вернуть свою девичью украинскую фамилию

Печальные новости для либералов пришли из Германии. Бывшую сотрудницу Первого канала, которая вышла в студии в прямой эфир вечерней новостной программы с "антивоенным" плакатом Марину Овсянникову оставили без работы.

Напомним, она после своей выходки уехала в Германию, где стала внештатным автором немецкого издания Die Welt. И даже съездила вроде бы от редакции в командировку на Украину. Причем, что в Берлине, что в ходе пребывания на Украине вызвала массовую негативную реакцию со стороны своих соплеменников. Напомним, что Марина неоднократно подчеркивала, что наполовину является украинкой, и даже говорила о желании вернуть свою девичью украинскую фамилию Ткачук. В Германии украинцы требовали от Die Welt уволить Овсянникову, на Украине просто занесли в "Миротворец" и обратились в СБУ и прокуратуру, чтобы те возбудили в отношении Овсянниковой уголовное дело.

И вот чаяния свидомых незалежников сбылись. Овсянникова сообщила, что ее трехмесячный контракт с газетой завершился, и она намерена "двигаться дальше". Куда дальше, правда, не пояснила, но есть варианты. Так, например, практически параллельно она сообщила, что намерена появиться в Москве, где хочет отсудить 11-летнюю дочь у своего мужа (по всей видимости, уже бывшего). Тот, кстати, ранее подал в суд заявление с просьбой лишить Марину родительских прав.

По всей видимости, реализовать эту идею Марине будет весьма затруднительно. Во всяком случае, в Следственном Комитете РФ уже зарегистрированы материалы проверки в отношении Овсянниковой по фактам "Публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3 УК РФ), по которой Овсянниковой может светить реальный и очень немаленький срок. Напомним, что ранее Марина Овсянникова-Ткачук была оштрафована на 30 тысяч рублей, но не за свою акцию в телеэфире, а за видеообращение с призывом к участию в антироссийских митингах.

Кроме того, суд должен принять во внимание не только то обстоятельство, что Овсянникова бросила семью и несовершеннолетнюю дочь и уехала неизвестно куда, но и отсутствие у нее стабильного постоянного дохода. Ведь, как выяснилось, в редакции Die Welt даже внештатницей она была трудоустроена не по обычному контракту, а по так называемому договору "Probezeit". То есть на испытательный трехмесячный срок, который стал обычным явлением и в России.

Трехмесячный испытательный срок Овсянникова, судя по всему, не прошла. Не показала настоящих или необходимых немецкому изданию талантов. И отношения с ней редакция продлевать не стала. В итоге теперь использованная Овсянникова в буквальном смысле слова оказалась на улице, без работы, без своего жилья, без каких-то отчетливых перспектив. У нее, конечно, есть еще какие-то шансы, если ее подберет какая-либо спецслужба, или же ее "поставят на довольствие" через какую-нибудь грантоотмывочную контору. Но мечтала она явно не об этом. И в том случае, если она все- же решится приехать в Москву, ей будет очень тяжело убедить суд в своей состоятельности, как матери несовершеннолетнего ребенка.

Не стали "продлевать" Овсянникову на Западе, поматросили и после использования выбросили. И ведь все справедливо.

Вот такой вот недвусмысленный намек и урок для российской либеральной прозападной оппозиции. Нигде предателей не любят.