Зюганов прокомментировал освобождение ЛНР: Деньги Запада породили неонацизм и бандеровщину на Украине

Лидер Компартии России Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Геннадий Андреевич, я в среду, 29-го, улетал в Туркмению - освещать визит Владимира Путина, поэтому «Партийную среду» (программа на Радио «Комсомольская правда») с участием ваших представителей пришлось отменить…

- Ты имеешь право, потому что ты же с президентом улетал, понятно.

- Да. Ну, а в предстоящую среду мы вас ждем.

- Будем пробовать. Но у нас там поставили завершение весенней сессии Госдумы Ну, сегодня будет совет нижней палаты, скажут, график какой.

А так-то рвусь к вам на встречу.

- Надо же и нам итоги работы Думы провести.

- Конечно. И о пленуме нашем поговорить (прошёл накануне. - А.Г.), сейчас много интересного. И - о военной операции в Донбассе.

- В минувшее воскресенье мы освободили ЛНР…

- Я очень высоко это оцениваю. Считаю, это - историческое событие. Поздравляю всех нас.

Потому что любая оккупация – это трагедия, а в данном случае, когда приехали нацисты-бандеровцы, иностранные наемники разрушать города, убивать людей, обстреливать жилые кварталы – позорное зрелище для Европы.

К сожалению, американцы вырастили такое племя нацистско-бандеровское, которое - по своим преступлениям - сравнимо с гитлеровским фашизмом.

И любое освобождение от этого ярма, от этих мерзостей – оно должно греть душу каждому нормальному человеку.

Давайте поклонимся всем ребятам, которые это сделали. Многие ушли из жизни. Но они сражались за это 8 лет. И я считаю, то, что произошло в выходные - это огромное событие.

Надо завершать и освобождение Донецкой республики.

К нам в последнее время в Думу приезжали делегации парламентов обеих республик, были встречи. Знаете, хорошие ребята, крепкие, здоровые, простые труженики, учителя, ученые, бойцы, шахтеры. Смотришь на них – открытые лица. Понимаете, они защищают себя, свою землю, свою работу, свою школу, свою поликлинику, они защищают всех нас от самого омерзительного явления, которое придумал крупный капитал – от нацизма и фашизма.

Я, правда, глядя на все это, сделал еще одно крупное открытие для себя – что неизбежно финансовый капитал порождает нацизм, фашизм и бандеровщину. И человечеству надо быть предельно бдительным и сплоченным, чтобы не допустить нового огромного пожара очередной мировой войны.

А освобождение ЛНР - это и Победа над западным капиталом, который породил неонацизм и бандеровщину на Украине и в Донбассе.

- Спасибо!

Ждем мы тогда вас в среду.

- Давай…

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