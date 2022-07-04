Минобороны активизировало освобождение Донецкой Народной Республики

Денацификация продолжается Фото: REUTERS

- Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах, - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Скоро жители населенных пунктов Донецкой области скоро вздохнут: после уничтожения украинских националистов в ЛНР, появилась возможность перебросить часть сил и средств на ликвидацию украинской артиллерии, что бьет по мирным жителям в населенных пунктах ДНР.

Генерал-лейтенант отметил, что в ходе «контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновска Донецкой Народной республики».

В это же время летчики, ракетчики и артиллеристы союзных войск уничтожили два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живую силу и военную технику ВСУ в 61-м районе.

«В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины, а российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в небе Донбасса сбито восемь беспилотников и 11 снарядов РСЗО «Ураган»», - сообщил Конашенков.

А в Луганской Народной Республике продолжается работа с отступающими подразделениями, которые утратили свою боеспособность.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что украинским командованием «потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны и они продолжают нести значительные потери на всех направлениях».

В Харькове за прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

230- самолетов.

134 - вертолета.

1448 - беспилотных летательных аппарата.

353 - зенитных ракетных комплекса.

3904 - танка и других боевых бронированных машин.

706 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3084 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4002 - единицы специальной военной автомобильной техники.