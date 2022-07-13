Открывай турникет одним взглядом! Скоро оплата Face Pay станет главным средством платежа

Сколько времени вы тратите на то, чтобы пройти в метро? Казалось бы, секунды - но только подумайте... Нашарить карту в сумке, достать, приложить к турникету, подождать... И так каждый день, несколько раз. Секунды быстро превращаются в минуты, а потом и часы. А если опаздываешь на встречу? А если деньги на "Тройке" закончились? Недавно в московском метро начала действовать совершенно новая системы оплаты.

За проезд теперь можно в буквальном смысле расплачиваться лицом. Достаточно просто подойти к турникету с отметкой - камера сама вас распознает и турникет отворится.

Но как работает эта система? Где хранятся наши данные и безопасно ли это? Ответы на главные вопросы о Face Pay читайте в нашем материале.