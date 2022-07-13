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Умные вещи13 июля 2022 14:25

Открывай турникет одним взглядом! Скоро оплата Face Pay станет главным средством платежа

Сервисом Face Pay уже пользуются более 88 тысяч пассажиров московского метро

Сколько времени вы тратите на то, чтобы пройти в метро? Казалось бы, секунды - но только подумайте... Нашарить карту в сумке, достать, приложить к турникету, подождать... И так каждый день, несколько раз. Секунды быстро превращаются в минуты, а потом и часы. А если опаздываешь на встречу? А если деньги на "Тройке" закончились? Недавно в московском метро начала действовать совершенно новая системы оплаты.

За проезд теперь можно в буквальном смысле расплачиваться лицом. Достаточно просто подойти к турникету с отметкой - камера сама вас распознает и турникет отворится.

Но как работает эта система? Где хранятся наши данные и безопасно ли это? Ответы на главные вопросы о Face Pay читайте в нашем материале.

БИЗНЕС-ПРЕСС